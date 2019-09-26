ФИФА предоставила доказательство того, что капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера проголосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии организации, сообщает ТАСС.

ФИФА привела доказательства, что капитан Никарагуа голосовал за Месси

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