Футбол
BFM.ruМесси признан лучшим футболистом по версии ФИФА
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Церемония награждения прошла в Милане в здании театра Ла Скала, передает «Интерфакс».
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Ван Дейк не включил Роналду в тройку лучших при выборе футболиста года по версии ФИФА
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Опухоль в голове актрисы является неоперабельной. Об этом сообщает ряд отечественных изданий со ссылкой на телеграм-канал Mash.
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Metaratings вчера в 13:10
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Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
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BFM.ru вчера в 05:37
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В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист
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«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
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Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких муниципалитетах Еврейской автономии из-за сложностей, возникших при подготовке к отопительному сезону.
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Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.
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