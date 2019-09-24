Футбол

BFM.ruBFM.ruМесси признан лучшим футболистом по версии ФИФА

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Церемония награждения прошла в Милане в здании театра Ла Скала, передает «Интерфакс».
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