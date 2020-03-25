Коронавирус
Soccer.ruФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
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ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января из-за коронавируса (The Telegraph)
Sports.ruвчера в 18:30
ФИФА предложит клубам продлить летнее трансферное окно до января из-за коронавируса
Sport24.ruвчера в 19:06
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Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Армия и оружие
Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом
Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
В Кремле рассказали о «распечатывании кубышки» из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса.
Общество
В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте
В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Общество
Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг
Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев, соответствующий указ мэра опубликован на портале мэра и правительства столицы.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Политика
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
Общество
Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на ICO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Политика
Премьер Украины сообщил о планах ввести в стране режим ЧС
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
Общество
Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса
В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Авто
Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон
Энергетика
Нефть марки WTI подорожала на 5%
По состоянию на 4.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 5% - до 25,21 доллара за баррель.
Политика
Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса
Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Политика
В Кремле прокомментировали возможную отмену Парада Победы в этом году
Сложившаяся ситуация вынуждает быть гибким и принимать решения на ходу, заметил спикер Кремля, поэтому дать конкретную информацию сейчас не предоставляется возможным.
Происшествия
Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области
В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ
Наука
«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законодательство
Министр обороны России Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса нового типа Covid-19 в лучшем случае пойдет на спад летом, а в худшем – затянется до следующего зимнего сезона.
Общество
Голикова призвала регионы ускорить передачу данных по охране здоровья пожилых
Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала глав регионов и руководителей органов здравоохранения страны ускорить предоставление данных о мерах в отношении пожилых граждан и людей с сопутствующими заболеваниями и осложнениями.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.