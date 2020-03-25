Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Члены ФИФА обсуждают детали грядущего трансферного окна.
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ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января из-за коронавируса (The Telegraph)

Sports.ruвчера в 18:30

СМИ: ФИФА может оставить летнее трансферное окно открытым до января

РИА Новостивчера в 16:45

ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января из-за коронавируса

Чемпионатвчера в 20:16

ФИФА предложит клубам продлить летнее трансферное окно до января из-за коронавируса

Sport24.ruвчера в 19:06

Источник: ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Матч ТВвчера в 21:00

Летнее трансферное окно может быть открыто до января 2021 года

Metaratingsвчера в 17:31

The Telegraph: ФИФА собирается продлить трансферное окно до января

Советский спортвчера в 18:51
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Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Интерфакс 07:27
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Армия и оружие

Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом

Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 07:29
Политика

В Кремле рассказали о «распечатывании кубышки» из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса.
Московский Комсомолец 06:30
Общество

В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте

В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:30
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг

Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев, соответствующий указ мэра опубликован на портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 07:38
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Политика

Путин объявит о переносе голосования по Конституции

Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
РБК 07:32
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на ICO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Политика

Премьер Украины сообщил о планах ввести в стране режим ЧС

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:34
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Общество

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса

В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Lenta.ru 07:03
Авто

Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон

Автоновости дня вчера в 02:14
Энергетика

Нефть марки WTI подорожала на 5%

По состоянию на 4.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 5% - до 25,21 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 21:59
Политика

Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Мой район (г. Москва) 04:04
Политика

В Кремле прокомментировали возможную отмену Парада Победы в этом году

Сложившаяся ситуация вынуждает быть гибким и принимать решения на ходу, заметил спикер Кремля, поэтому дать конкретную информацию сейчас не предоставляется возможным.
ТВ Центр 06:23
Происшествия

Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Известия 05:03
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ 04:15
Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета 07:35
Шоу-бизнес

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

ИнфоСМИ 23 марта в 12:36
Наука

«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких

Evo-rus.com вчера в 03:05
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законодательство

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
РИА Новости 04:47
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса нового типа Covid-19 в лучшем случае пойдет на спад летом, а в худшем – затянется до следующего зимнего сезона.
Татар-информ вчера в 23:33
Общество

Голикова призвала регионы ускорить передачу данных по охране здоровья пожилых

Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала глав регионов и руководителей органов здравоохранения страны ускорить предоставление данных о мерах в отношении пожилых граждан и людей с сопутствующими заболеваниями и осложнениями.
Интерфакс - Россия 05:23
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Как работают Яндекс.Новости?
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