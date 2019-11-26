В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.

с чего всё началось

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.

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Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

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Политика Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Спорт МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Политика США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Общество Путин примет участие в открытии трассы М-11 Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии трассы М-11 в Санкт-Петербурге 27 ноября, а также проведет совещание об эффекте от запуска этой дороги на развитие регионов.

Общество Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.

Происшествия Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину» Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».

Общество Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.