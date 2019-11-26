Спорт

Sport24.ruSport24.ruФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
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ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
Sport24.ru07:22

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ФИФА: «Будем ждать вердикта ВАДА до принятия решения по России»

Спорт-Экспресс11:33

«Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России

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ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Sportbox.RU08:19

ФИФА повременит с позицией по сборной России до решений ВАДА

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ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Матч ТВ08:19

В ФИФА не готовы комментировать возможное отстранение сборной России

Чемпионат07:35

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

Sport24.ru07:22
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Коммерсантъ 15:54
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

Газета.Ru 17:00
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Происшествия

Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 14:21
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Футбол

«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов.
Вести.Ru 14:47
Футбол

«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:16
Футбол

Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»

Sportbox.RU 16:52
Политика

Трамп помиловал двух индеек ко дню благодарения

Интерфакс 15:56
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Общество

Греф назвал своей личной виной утечку данных в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в происшествиях, подобных утечке данных клиентов, всегда виновато руководство.
Коммерсантъ 16:24
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском 14:03
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Футбол

«Тоттенхэм» Моуринью вслед за «Баварией» вышел в плей-офф ЛЧ

У возглавляемого Жозе Моуринью «Тоттенхэма» стало десять очков. «Шпоры» вслед за «Баварией» вышли в четвертьфинал турнира.
ProstoProSport 16:51
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество

Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии трассы М-11 в Санкт-Петербурге 27 ноября, а также проведет совещание об эффекте от запуска этой дороги на развитие регионов.
ТАСС 07:38
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
Woman.ru 10:01
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Газета.Ru 07:07
Происшествия

Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии

Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.
Вечерняя Москва 16:04
Кино

«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Афиша Daily 14:46
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
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