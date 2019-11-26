Спорт
Lenta.ruВ ФИФА прокомментировали предложение WADA отстранить Россию
В организации отметили, что ждут рассмотрения вопроса исполкомом WADA. 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования.
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с чего всё началось
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.Sport24.ru07:22
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