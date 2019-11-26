Спорт

Lenta.ruLenta.ruВ ФИФА прокомментировали предложение WADA отстранить Россию

В организации отметили, что ждут рассмотрения вопроса исполкомом WADA. 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования.
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с чего всё началось

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
Sport24.ru07:22

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ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Матч ТВ08:19

ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Sportbox.RU08:19

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

Sport24.ru07:22

«Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России

Советский спорт07:48

ФИФА об отстранении России от чемпионата мира: Мы ждем решения ВАДА

Спорт день за днем07:42

В ФИФА не готовы комментировать возможное отстранение сборной России

Чемпионат07:35

ФИФА повременит с позицией по сборной России до решений ВАДА

Интерфакс-Спорт07:52
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:47, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Политика

Миллер назвал препятствие для транзита газа через Украину

Руководитель "Газпрома" подчеркнул, что по указанию президента России Украине было направлено официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению существующего.
Газета.Ru 12:27
Технологии

В Музее космонавтики появился виртуальный кот

Вести Подмосковья 00:46
Политика

Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
RT на русском 05:50
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Музыка

Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»

Газета.Ru 24 ноября в 12:42
Армия и оружие

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Интерфакс 05:35
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Шоу-бизнес

Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска

Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
StarHit.ru 07:00
Общество

Азовское море вернулось в свои берега без негативных последствий

В пресс-службе Краснодарского края заявили, что отлив прошел без каких-либо неприятных последствий.
Радио Комсомольская правда 08:28
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Общество

Шнуров назвал российское общество дико агрессивным

Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
Газета.Ru 12:23
Космос

Астрономы открыли 19 галактик без темной материи

Известия вчера в 11:48
Футбол

В Германии отменили гол, так как мяч попал в зад судье

В матче второй Бундеслиги между «Ганновером-96» и «Дармштадтом 98» арбитр Мартин Томсен отменил гол хозяев, так как мяч перед тем, как оказаться в сетке, попал ему в зад.
Чемпионат 11:39
Наука

Семенная жидкость помогает мухам улучшить память

Французские ученые из Национального центра научных исследований определили, что у «влюбленных» самок мух дрозофил улучшается память.
Волга-Медиа вчера в 21:59
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

RT на русском 08:12
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Технологии

В США 90% владельцев умных колонок пользуется OTT-сервисами

Согласно Parks Associates, наибольшей популярностью среди владельцев умных колонок и дисплеев пользуется Netflix, более 60% респондентов сообщили, что имеют подписку на данный сервис.
Telesputnik.ru вчера в 09:08
Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Общество

Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
RT на русском 12:32
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН вчера в 21:19
Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm 08:19
Финансы

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Газета.Ru 03:05
Футбол

Источник в WADA: Россию не отстранят от Евро-2020

Сборную России по футболу не отстранят от участия в чемпионате Евро — 2020.
News.ru 11:20
Общество

Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
Газета.Ru 12:33
Футбол

«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ

Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

Бабушка Ивана Урганта перенесла операцию

Народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант прооперировали в одной из петербургских больниц.
РЕН ТВ 06:27
Футбол

Дзюба пожаловался президенту РПЛ Прядкину на оскорбления болельщиков

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
Bookmaker-ratings.ru 12:18
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Газета.Ru 08:44
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