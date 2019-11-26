В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.

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В ФИФА высказались о возможном отстранении сборной России

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