Футбол

Life.ruLife.ruВ ФИФА высказались о возможном отстранении сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала возможные санкции в отношении России из-за рекомендации WADA.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
Sport24.ru07:22

Подробнее о событии

ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Матч ТВ08:19

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

Sport24.ru07:22

ФИФА повременит с позицией по сборной России до решений ВАДА

Интерфакс-Спорт07:52

«Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России

Советский спорт07:48

ФИФА об отстранении России от чемпионата мира: Мы ждем решения ВАДА

Спорт день за днем07:42

В ФИФА не готовы комментировать возможное отстранение сборной России

Чемпионат07:35

ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Sportbox.RU08:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вести.Ru вчера в 06:06
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:51
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Политика

Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс

Представители Демократической партии намерены направить в юридический комитет доклад по расследованию в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 20:32
Политика

В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала

В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию Василия Голобородько — персонажа, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» до своего избрания на пост президента страны.
РБК 10:33
Происшествия

В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

РИА Новости вчера в 05:38
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Футбол

«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов

Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Советский спорт 02:55
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Армия и оружие

В Мали при столкновении двух вертолетов погибли 13 французских военных

В результате столкновения двух военных вертолетов в Мали погибли тринадцать французских военных, сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
Инфорос 04:52
Кино

Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном

Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
РИА Новости вчера в 05:04
Происшествия

Военнослужащий ВСУ выпал из поезда: прокуратура расследует обстоятельства гибели солдата

Из поезда, который двигался на Донбасс, выпал солдат. Гибель военнослужащего расследует военная прокуратура Белоцерковского гарнизона.
Новостной фронт 08:47
Шоу-бизнес

Селена Гомес оголила бедро для демонстрации тату

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала в соцсети фотографию, где продемонстрировала подписчикам свою оголенную ногу и татуировку на ней.
VSE42.RU 06:02
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Авто

Aston Martin посвятил DBS Superleggera сверхзвуковому самолету

Компания Aston Martin анонсировала спецверсию флагманского спорткара DBS Superleggera, посвященную сверхзвуковому самолету Concorde.
Коммерсантъ 06:54
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Экономика

Саратовский депутат ничего не смог купить в магазине за 1000 рублей

Председатель комитета по финансам городской администрации Александр Струков рассказал, что доходную и расходную части городской казны предлагается утвердить в размере 14,434 млрд рублей при отсутствии дефицита.
Московский Комсомолец 08:48
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ

Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 08:16
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования

Московский городской суд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Илью Брыка во вторник, 26 ноября.
Известия 11:05
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН вчера в 19:37
Армия и оружие

Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.
Газета.Ru 07:34
Общество

В ГД поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.
Похвистнево-Информ вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru 23 ноября в 11:42
Политика

Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
RT на русском 05:50
Музыка

Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ

София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Культуромания 07:57
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Известия 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное