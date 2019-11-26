В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.

Спорт день за днем

Спорт Колобков нашел противоречия в рекомендациях WADA Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в рекомендациях Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях есть «определенные противоречия».

Здоровье Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество Российские карты «Мир» начнут принимать в Великобритании «Сегодня карты платежной системы «Мир» принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приема наших карт и возможностей их держателей», — сказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Общество Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.

Политика Посол России рассказал об обидах Великобритании из-за дела Скрипалей Дипломат напомнил, что РФ не понимает и не принимает обвинения в свой адрес по ЧП в Солсбери, так как в них нет "ни документальной, ни доказательной базы".

Общество Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина Роскачество планирует в будущем расширение области исследований "Винного гида" на новые проекты, которые будут ориентированы на сравнение российских и иностранных вин, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" руководитель Роскачества Максим Протасов.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования Голосная освобождена из-под стражи Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная, которая обвинялась в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей, освобождена из-под стражи в связи с прекращением уголовного дела в ее отношении.

Общество Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.