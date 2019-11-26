Спорт

Sport24.ruSport24.ruФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
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ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

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