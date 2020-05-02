Международная федерация футбола из-за пандемии коронавируса может перейти на систему "весна – осень". Такой вариант событий не исключил вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.

Общество В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице В Испании с 2 мая ослабили карантинные меры против коронавируса, жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. 2

Здоровье Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта. 235

Наука Как безопасно приготовить курицу, рассказали биологи Как выяснили специалисты, известные многим методы определения готовности мяса, не могут гарантировать безопасного уровня содержания патогенных микроорганизмов. 89

Спорт Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA «Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении. 1

Общество Опрос показал, что россияне сделают сразу после отмены самоизоляции Большинство жителей России ждут снятия режима самоизоляции и планируют сразу, как он закончится, прогуляться по городу и обнять родных и друзей. 6

Киберспорт В Star Wars Battlefront можно поиграть по сети снова Возможность поиграть по сети с другими игроками вернули в игру 2004 года Star Wars Battlefront, 1 мая сообщается на странице игры в онлайн магазине Steam.

Общество Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения. 1

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 133

Экономика Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта. 257

Политика Путин обратится к россиянам 9 мая Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях. 1,3K

Транспорт Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой. 367

Космос Телескоп Spitzer зафиксировал танец двух черных дыр Ученые наконец выяснили точное время сложного танца двух огромных черных дыр, раскрыв скрытые детали о физических характеристиках этих загадочных космических объектов.

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 873

Общество Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса Жители селения Ногир в Северной Осетии, не верящие в существование коронавируса, сожгли сотовую вышку, оставив без связи свой населенный пункт. 5

Политика В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.

Здоровье В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. 72

Происшествия Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». 337

Общество Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 451