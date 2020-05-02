Коронавирус
Вести.RuФИФА рассматривает вариант перехода на систему «весна – осень»
Международная федерация футбола из-за пандемии коронавируса может перейти на систему "весна – осень". Такой вариант событий не исключил вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
Общество
В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице
В Испании с 2 мая ослабили карантинные меры против коронавируса, жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе.
РБК 05:22
Здоровье
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Наука
Как безопасно приготовить курицу, рассказали биологи
Как выяснили специалисты, известные многим методы определения готовности мяса, не могут гарантировать безопасного уровня содержания патогенных микроорганизмов.
Газета DAILY 06:03
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
Общество
В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
Сотрудники МЧС посоветовали россиянам при экстренной госпитализации, связанной с COVID-19, взять с собой мобильные девайсы и предметы личной гигиены.
Discover24 06:26
Общество
Опрос показал, что россияне сделают сразу после отмены самоизоляции
Большинство жителей России ждут снятия режима самоизоляции и планируют сразу, как он закончится, прогуляться по городу и обнять родных и друзей.
News.ru 08:44
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Киберспорт
В Star Wars Battlefront можно поиграть по сети снова
Возможность поиграть по сети с другими игроками вернули в игру 2004 года Star Wars Battlefront, 1 мая сообщается на странице игры в онлайн магазине Steam.
ИА Красная Весна вчера в 15:49
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
Выпуск авторской программы Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале "Россия-24", снят с эфира.
ТАСС 10:35
Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился на молодой и красивой израильтянке
ИА InterMedia 05:10
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Космос
Телескоп Spitzer зафиксировал танец двух черных дыр
Ученые наконец выяснили точное время сложного танца двух огромных черных дыр, раскрыв скрытые детали о физических характеристиках этих загадочных космических объектов.
AstroNews.ru 29 апреля в 13:12
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Жители селения Ногир в Северной Осетии, не верящие в существование коронавируса, сожгли сотовую вышку, оставив без связи свой населенный пункт.
Lenta.ru 11:19
Политика
В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 09:52
Здоровье
В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Общество
Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным
Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с 20-летием
Сегодня в семье известной фигуристки Татьны Навки отмечают важный праздник. Старшей дочери знаменитости Александре исполняется 20 лет.
Летидор 04:10
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ 06:15
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии
Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM 02:45
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33