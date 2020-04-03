Коронавирус

Матч ТВМатч ТВФИФА рекомендовала перенести все международные матчи в июне

Группа рекомендовала перенести проведение всех международный матчей в июне, а также организовать конференции с представителями конфедераций с целью согласования графика квалификационных матчей чемпионата мира 2022 года.
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ФИФА рекомендовала перенести все июньские матчи сборных

Газета.Ru19:10

ФИФА рекомендовала перенести все матчи сборных, запланированные на июнь

Sport24.ru18:18

Рабочая группа ФИФА рекомендовала отложить матчи сборных в июне

Российская газета17:14

ФИФА рекомендовала перенести все матчи сборных, запланированные на июнь

Матч ТВ19:09

В FIFA рекомендовали отложить проведение июньских международных матчей

Москва 2416:59

Рабочая группа ФИФА рекомендовала отложить международные матчи в июне

РИА Новости16:05

ФИФА рекомендовала перенести все июньские матчи сборных

Sports.ru15:32
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Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Здоровье

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
РИА Новости 14:48
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля Президент России Владимир Путин в очередном обращении к гражданам сообщил о продлении нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 12:09
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Наука

Мозг австралопитеков развивался так же долго, как у человека разумного

МонаВиста вчера в 15:45
Общество

Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда

Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
REGNUM 18:18
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
Общество

CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 270 тысяч

В Соединённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 273 880 .
RT на русском 19:28
Общество

Россия приостановит международное авиасообщение

Россия приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, рассказал РИА Новости источник в одной из крупных российских авиакомпаний.
РИА Новости 10:33
Политика

После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Daily 01:39
Наука

Китайские ученые выявили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Около 15% кошек на территории Уханя оказались инфицированы коронавирусом нового типа.
Дни24 14:15
Армия и оружие

На Донбассе в больницы положили 400 солдат ВСУ с ОРВИ и пневмонией

На подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей в больницы отправлено уже около 400 военных ВСУ с диагнозом ОРВИ и пневмония.
Недвижимость.RU 09:09
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Футбол

Динамо (Минск) — Торпедо-БелАЗ 2:0

ГЛАС.RU 01:44
Армия и оружие

ВМС США эвакуируют моряков с пораженного коронавирусом авианосца

Адмирал Майкл Гилдей, начальник военно-морских операций, подчеркнул, что "форс-мажор с коронавирусом" вынудил военных снять авианосец с дежурства, тем самым "сделав брешь" в оборонном панцире США.
Pravda.Ru 01 апреля в 22:12
Здоровье

В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.
ТАСС 02:00
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:45
Шоу-бизнес

Лев Лещенко записал видео из палаты больницы в Коммунарке

Общественная служба новостей 03:21
Происшествия

В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию

Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 17:36
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily 10:26
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото

На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
RuNews24.ru 01:55
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Футбол

Павар уверен, что «Бавария» скоро выиграет Лигу чемпионов

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар уверен, что его клуб скоро выиграет Лигу чемпионов.
Спорт-Экспресс 19:24
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 15:37
Общество

Кабмин одобрил правила поведения при введении режима ЧС

В пятницу, 3 апреля, российское правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Форпост Северо-Запад 10:05
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл 09:39
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна 01 апреля в 14:44
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