ФИФА на своём официальном сайте объявила о переносе следующего розыгрыша чемпионата мира среди клубов. В настоящее время рассматриваются три варианта проведения турнира: во второй половине 2021 года, в 2022 и 2023 году.

ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира

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