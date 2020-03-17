Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира

ФИФА на своём официальном сайте объявила о переносе следующего розыгрыша чемпионата мира среди клубов. В настоящее время рассматриваются три варианта проведения турнира: во второй половине 2021 года, в 2022 и 2023 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФИФА обсудит новые даты клубного ЧМ и согласится с решениями о переносе Евро и Кубка Америки

Матч ТВ14:28

Клубный чемпионат мира по футболу будет перенесен с лета 2021 года на неопределенный срок

ТАСС Спорт12:29

Клубный чемпионат мира перенесен

Советский спорт13:18

Клубный чемпионат мира перенесен с лета 2021 года

Спорт-Экспресс12:46

ФИФА подтвердила перенос клубного чемпионата мира

Sport24.ru12:38

ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира

Чемпионат13:40

ФИФА перенесла клубный чемпионат мира из-за УЕФА

Газета.Ru12:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Astera 10:50
Здоровье

ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.
Пятый канал 15 марта в 10:55
Происшествия

Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета вчера в 09:04
Космос

Меркурий оказался «фабрикой льда»

Томас Орландо (слева) и Брант Джонс (Brant Jones) смоделировали образование меркурианского льда в лаборатории / ©Georgia Tech Взаимодействуя с минералами на поверхности Меркурия, протоны способны связываться с ними, образуя гидроксильные (ОН) группы.
Naked Science вчера в 01:50
Общество

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Российская газета 11:47
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Музыка

Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
Невские Новости 04:13
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Хоккей

Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США

Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
SM News вчера в 09:58
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 16:10
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста 13:49
Гаджеты

Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10

Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
OAnews 02:58
Армия и оружие

В Алеппо возобновила работу ключевая электроподстанция

В освобожденном от боевиков городе Зерба в западной части провинции Алеппо в Сирии энергетики восстановили работу электроподстанции.
РЕН ТВ 22:00
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 14:27
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
РИА Новости 20:42
Общество

Путин призвал не покупать продукты впрок

Коммерсантъ 09:15
Здоровье

Первый случай коронавируса подтвержден в Красноярске

Новосибирский Центр «Вектор» и Роспотребнадзор подтвердили наличие коронавируса у красноярца, прилетевшего 15 марта из Австрии (с пересадкой в Москве).
Новая газета 08:04
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Экономика

Вторая страна в Европе заговорила о национализации

Франция стала уже второй в Европе страной, после Германии, в которой заговорили о такой возможности.
Lenta.ru 21:03
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус 07:09
Энергетика

Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+

Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.
Известия 22:02
Общество

Вьетнам ограничивает въезд для россиян

Вьетнам решил ограничить въезд в страну иностранцев.
Profi.travel 10:59
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:49
Наука

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Газета.Ru 21:17
Политика

Байден побеждает на праймериз во Флориде и Иллинойсе

Накануне в столице США Вашингтоне прошли первые дебаты кандидатов американской Демократической партии, в которых принимали участие Джо Байден и Берни Сандерс.
Коммерсантъ 20:37
Политика

В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию

Противники реформы вышли на улицы в нескольких городах и селах Противники изменений в Конституцию РФ провели в Алтайском крае серию пикетов, выражая свою позицию по поводу сменяемости власти и изменений, которые им хотелось бы видеть.
АМИТЕЛ 10:01
Происшествия

Жительница Хакасии госпитализирована с подозрением на коронавирус

Саяногорск, Хакасия, 17 марта 2020, 11:54 — REGNUM В Хакасии с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек.
REGNUM 04:54
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick

Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
CyberSport.ru 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное