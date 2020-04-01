Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса

ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса. В организации считают, что ФИФА обладает достаточными возможностями, чтобы поддержать клубы за счет своих внутренних ресурсов. Формат и детали предоставления помощи сейчас обсуждаются.
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ФИФА создаст фонд для помощи лигам и клубам, испытывающим финансовые трудности из-за коронавируса

Sports.ruвчера в 13:17

ФИФА намерена создать фонд для помощи пострадавшим от коронавируса клубам и лигам

Матч ТВвчера в 14:21

ФИФА создал фонд помощи, Черчесов не вызвал бы Кокорина, игроки НХЛ не за Овечкина

Советский спорт00:40

СМИ: ФИФА планирует создать стабилизационный фонд для поддержки футбольной индустрии

ТАСС Спортвчера в 10:02

FIFA окажет помощь федерациям и клубам, пострадавшим от коронавируса

Коммерсантъвчера в 11:24

СМИ узнали о планах ФИФА создать кредитный фонд для клубов

РБКвчера в 12:32

ФИФА приготовила огромные деньги на спасение футбола

Lenta.ruвчера в 14:04
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Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков для выхода их дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в постановлении правительства республики.
Ведомости 01:59
Происшествия

На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
REGNUM вчера в 03:23
Общество

На Дону ввели режим всеобщей изоляции

В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
DonDay - Новочеркасск вчера в 03:32
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Здоровье

На Сахалине подтвержден еще один случай коронавируса

В Сахалинской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом.
АСТВ 01:43
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 26 пациентов

За сутки в больницу поступили 26 пациентов, выписались - 35.
Газета.Ru 01:45
Происшествия

Под Волгоградом задержали троих подозреваемых в вымогательстве

Трое жителей города Камышина (Волгоградская область) задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии по подозрению в вымогательстве и грабеже, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 01:43
Политика

Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США

РБК вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
Здоровье

Как может развиваться ситуация с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом может складываться по двум сценариям: «азиатскому» или «европейскому».
Аргументы недели 02:15
Общество

Пиковый спрос на продукты в России пройден

Газета.Ru 02:15
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Политика

Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 30 марта в 11:40
Кино

Дуэйн Джонсон рассказал о продолжении фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Напомним, первая часть представляла из себя боевик с элементами комедии, по сюжету которого агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и уголовник Декард Шоу (Джейсон Стейтем) должны были преодолеть многочисленные межличностные разногласия, чтобы противостоять злодею с суперсилами.
Слово и Дело вчера в 02:26
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК вчера в 17:09
Общество

Все регионы Северного Кавказа ввели режим самоизоляции

Северный Кавказ стал третьим федеральным округом в России, где все регионы ввели режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса, последней стала Северная Осетия, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:48
Политика

Песков заявил о регулярном тестировании Путина на коронавирус

Известия вчера в 09:54
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Политика

В России начался весенний призыв в армию

В России начинается весенний призыв в армию. Вооруженные силы, как и год назад, должны пополнить около 135 тысяч человек.
РИА Новости 02:32
Экономика

ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

С 1 апреля банки будут автоматически уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) об открытии россиянами персонифицированных электронных кошельков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 00:25
Общество

Алексей Текслер рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Хочу предупредить всех, что также будут установлены жесткие меры ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции.
Челябинск Сегодня 00:22
Происшествия

В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусом

Пермь, 31 марта 2020, 22:03 — REGNUM В Пермском крае скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом.
REGNUM вчера в 15:03
Общество

На Камчатке введён режим самоизоляции

На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:24
Общество

Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 02:47
Общество

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 23:37
Общество

Больше половины россиян оказались в кризис без сбережений

Больше половины россиян в нынешней ситуации кризиса оказались без сбережений.
Компания вчера в 03:22
Общество

В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Москва 24 02:31
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