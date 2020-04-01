Коронавирус
Бомбардир.руФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса
ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса. В организации считают, что ФИФА обладает достаточными возможностями, чтобы поддержать клубы за счет своих внутренних ресурсов. Формат и детали предоставления помощи сейчас обсуждаются.
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СМИ: ФИФА планирует создать стабилизационный фонд для поддержки футбольной индустрии
ТАСС Спортвчера в 10:02
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Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков для выхода их дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в постановлении правительства республики.
Происшествия
На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
Общество
На Дону ввели режим всеобщей изоляции
В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Здоровье
На Сахалине подтвержден еще один случай коронавируса
В Сахалинской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом.
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 26 пациентов
За сутки в больницу поступили 26 пациентов, выписались - 35.
Происшествия
Под Волгоградом задержали троих подозреваемых в вымогательстве
Трое жителей города Камышина (Волгоградская область) задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии по подозрению в вымогательстве и грабеже, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке
Здоровье
Как может развиваться ситуация с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом может складываться по двум сценариям: «азиатскому» или «европейскому».
Общество
Пиковый спрос на продукты в России пройден
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Происшествия
Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Политика
Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Кино
Дуэйн Джонсон рассказал о продолжении фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Напомним, первая часть представляла из себя боевик с элементами комедии, по сюжету которого агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и уголовник Декард Шоу (Джейсон Стейтем) должны были преодолеть многочисленные межличностные разногласия, чтобы противостоять злодею с суперсилами.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Общество
Все регионы Северного Кавказа ввели режим самоизоляции
Северный Кавказ стал третьим федеральным округом в России, где все регионы ввели режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса, последней стала Северная Осетия, сообщает РИА Новости.
Политика
Песков заявил о регулярном тестировании Путина на коронавирус
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Политика
В России начался весенний призыв в армию
В России начинается весенний призыв в армию. Вооруженные силы, как и год назад, должны пополнить около 135 тысяч человек.
Экономика
ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян
С 1 апреля банки будут автоматически уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) об открытии россиянами персонифицированных электронных кошельков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Алексей Текслер рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Хочу предупредить всех, что также будут установлены жесткие меры ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции.
Происшествия
В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусом
Пермь, 31 марта 2020, 22:03 — REGNUM В Пермском крае скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом.
Общество
На Камчатке введён режим самоизоляции
На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией.
Общество
Больше половины россиян оказались в кризис без сбережений
Больше половины россиян в нынешней ситуации кризиса оказались без сбережений.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.