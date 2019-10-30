Футбол
Vprognoze.ruОргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
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Выиграли за счет того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и все. Чемпионат прошел, был признан самым блестящим за всю историю проведения чемпионатов мира. Провели — надо аплодировать и радоваться жизни.
с чего всё началось
Он исключил разработку оргкомитетом «Россия-2018» коррупционных схем, о которых ранее со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror сообщил портал The Insider.РБК30 октября в 04:33
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ФИФА считает тщательным проведенное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018
ТАСС Спорт30 октября в 07:02
СМИ: Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал методы воздействия на ФИФА при выборах хозяина ЧМ-2018
Sport24.ru30 октября в 03:46
ФИФА проводила тщательное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018
Матч ТВ30 октября в 08:43
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SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
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