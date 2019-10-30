Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruОргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
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Вячеслав Колосков
Выиграли за счет того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и все. Чемпионат прошел, был признан самым блестящим за всю историю проведения чемпионатов мира. Провели — надо аплодировать и радоваться жизни.
— Вячеслав КолосковРБК 30 октября в 04:33
с чего всё началось
Он исключил разработку оргкомитетом «Россия-2018» коррупционных схем, о которых ранее со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror сообщил
 портал The Insider.
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