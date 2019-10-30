с чего всё началось

Выиграли за счет того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и все. Чемпионат прошел, был признан самым блестящим за всю историю проведения чемпионатов мира. Провели — надо аплодировать и радоваться жизни.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Происшествия Более 30 детей отравились в отеле в Казани Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Единоборства Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.

Авто Назвали самые популярные автомобили среди корпоративных клиентов Самым популярным автомобилем среди корпоративных покупателей стал седан Volkswagen Polo, нашедший с января по сентябрь 11,6 тыс. покупателей – на 67% больше, чем годом ранее.

Общество Синоптики сообщили о потеплении в субботу в Москве В Москве в субботу, 2 ноября, ожидается потепление до плюс трех градусов.

Общество Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

Происшествия Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.

Общество Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детсаду В Нарьян-Маре нетрезвый мужчина с ножом ворвался в местный детсад «Сказка» и убил одного из детей. Погибший — шестилетний мальчик.

Общество Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.

Автоспорт Перес наказан стартом с пит-лейна Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес наказан стартом с пит-лейна в гонке Гран-при США, сообщает пресс-служба ФИА.

Интернет Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.

Политика СМИ Испании назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной Известное в Испании издание La Vanguardia назвало оружие бесполезным и непригодным для ведения реальной войны.

Экономика ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.