Футбол
Sports.ruФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
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с чего всё началось
Как сообщает The Insider со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror, заместитель генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Александр Джорджадзе в марте 2010 года направил главе Департамента культуры Москвы Сергею Капкову, а также Аркадию Дворковичу и помощнику Игоря Шувалова Александру Плутнику письмо с темой: «Досье на чиновников ФИФА».RT на русском04:28
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