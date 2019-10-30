Футбол
Sports.ruФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
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Выиграли за счет того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и все. Чемпионат прошел, был признан самым блестящим за всю историю проведения чемпионатов мира. Провели — надо аплодировать и радоваться жизни.
с чего всё началось
Он исключил разработку оргкомитетом «Россия-2018» коррупционных схем, о которых ранее со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror сообщил портал The Insider.РБК30 октября в 04:33
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ФИФА считает тщательным проведенное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018
ТАСС Спорт30 октября в 07:02
СМИ: Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал методы воздействия на ФИФА при выборах хозяина ЧМ-2018
Sport24.ru30 октября в 03:46
ФИФА проводила тщательное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018
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