Футбол
REGNUMФИФА выразила соболезнования по поводу смерти Фернандо Риксена
Международная федерация футбола (ФИФА) выразила свои соболезнования родным и близким бывшего полузащитника санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Фернандо Риксена. Соответствующее сообщение 18 сентября размещено в официальном Twitter ФИФА.
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Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил Лизу и Гарри Галкиных с днем рождения
Территория новостей 12:00
Общество
Эксперты назвали российские города с самыми высокомерными жителями
Названы российские города с самыми высокомерными жителями.
BFM.ru 09:19
Политика
Глава ФРС ответил на критику Трампа
Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
Футболисты «ПСЖ» одержали крупную победу над «Реалом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru 16:52
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Происшествия
В Приморье первокурсница колледжа избила одногруппника-инвалида
Кадры избиения девушкой-первокурсницей одногруппника были размещены в интернете.
Российская газета 03:50
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
Кино
Девятый фильм Тарантино собрал в российском прокате 1 млрд рублей
REGNUM 16 сентября в 01:29
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Хоккей
«Авангард» заключил контракт с Клинкхаммером
Sport24.ru 06:28
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус 04:37
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Происшествия
Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Ранее в среду источник сообщил, что украинцы отказались закреплять на бумаге и подписывать «формулу Штайнмайера» по причине того, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер.
Известия 11:35
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал вчера в 23:07
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 06:55
Армия и оружие
СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией
По информации издания, к «молниеносному развертыванию сил» против России готовят новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм.
Известия 05:49
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Музыка
Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Экономика
Путину объяснили главный риск инвестиций в России
По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.
Lenta.ru 13:57
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14