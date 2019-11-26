Футбол
Sport24.ruФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022
В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
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WADA может не допустить Россию к участию в чемпионате мира по футболу 2020 года
Sport.ruвчера в 16:30
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Скорцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
«Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей», — говорится в сообщении.
Игры
Из Steam без предупреждения удалили почти тысячу игр
Компания Valve удалила из своего сервиса Steam почти тысячу игр. Об этом 26 ноября сообщает сайт gamesindustry.biz.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что переговорит с руководителями российских регионов, где подготовка к зиме идет не без сбоев.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Политика
Путин рассказал, кем мечтал стать в школе
Хоккей
«Вашингтон» хочет сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ в России
«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
Спорт
В WADA заявили, что МОК выступит против решения по России
Международный олимпийский комитет будет противодействовать отстранению России от международных соревнований, заявила вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд.
Игры
Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире
Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
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Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Гаджеты
Изобретен более эффективный тип ячеек оперативной памяти
Ученые разработали новое запоминающее устройство с низким энергопотреблением, которое позволит создать более быстрые и эффективные компоненты оперативной памяти (RAM), а также сможет работать с троичной системой счисления.
Авто
Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» составили ТОП-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ.
Футбол
Владимир Путин встретится с президентом УЕФА 27 ноября
В среду, 27 ноября, у президента России Владимира Путина запланирована встреча с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином.
Авто
Производство автомобилей в Санкт-Петербурге ушло в минус
Совокупное производство автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге за девять месяцев 2019 года показало отрицательный рост в -0.1%, по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.
Экономика
Глава Центробанка заявила о преодолении Россией санкций
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что стране удалось стабилизировать свою финансовую систему, благодаря чему банки больше не ощущают последствия санкций со стороны Запада.
Шоу-бизнес
О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети
В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Единоборства
Ковалев вызвал Альвареса на реванш и назначил дату
Российский боксер Сергей Ковалев хочет вновь сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.
Политика
Эстония призвала объединиться против агрессии России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
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