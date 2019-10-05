Хоккей
Pravda.Ru«Сибирь» опровергла сообщения о смерти защитника Самвела Мнацяна
Как сообщила пресс-служба "Сибири", хоккейный клуб "Авангард", сообщив ранее о смерти Самвела Мнацяна, опубликовал непроверенную информацию. Уточняется, что 29-летний хоккеист жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. Летом минувшего года у защитника обнаружили опухоль позвоночника.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Волейбол
Российские волейболисты потерпели первое поражение на Кубке мира
Sport24.ru вчера в 03:29
Кино
Мишель Пфайффер не исключила, что про Малефисенту снимут третий фильм
Обладательница премии "Золотой глобус" и трехкратная номинантка на премию Американской киноакадемии "Оскар" американская актриса Мишель Пфайффер в пятницу представила в России фильм "Малефисента: Владычица тьмы".
ТАСС вчера в 05:23
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Кино
Disney снимет новый фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет»
Всемирно известная студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет», сообщили американские СМИ.
ФАН 07:09
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября
Общий фон недели с 7 по 13 октября будет связан с постоянной сменой настроений, планов и выводов.
Пятый канал 10:00
Политика
Зеленский заявил, что для белорусов Украина ближе, чем Россия
Народные новости вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж
26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва вчера в 06:54
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 07:20
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Авто
Появились данные о новом Kia Optima
Седан KIA Optima следующего поколения получит новый мощный турбомотор и две восьмиступенчатые трансмиссии – «робот» и «автомат».
Автоновости дня вчера в 05:18
Общество
У Ксении Бородиной «волосы встали дыбом» от иска Грудинина
56orb.ru вчера в 09:12
Футбол
Шварценеггер осыпал комплиментами «Газпром Арену»
Стадион «Газпром Арена» в Петербурге, где пройдут матчи футбольного чемпионата Европы 2020 года, оценил голливудский актер Арнольд Шварценеггер.
Мойка78 вчера в 10:21
Политика
Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете
Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Новостной фронт 05:18
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:23
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру вчера в 04:37
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Коламбус», Малкин получил травму
«Питтсбург Пингвинз» на своем льду принимал «Коламбус Блю Джэкетс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sportbox.RU 21:31
Кино
Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Гаджеты
Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации
Профиль вчера в 13:21
Политика
Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински
Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК 10:08
Здоровье
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Ученые и врачи рассказали о полезных свойствах винограда. Об этом 5 октября сообщил портал «МедикФорум».
Известия 19:05
Здоровье
Медиков, уходящих из НИИ им. Блохина, могут не взять в госучреждения
Радио Комсомольская правда вчера в 10:18
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль вчера в 16:10
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Вести.Ru вчера в 18:45
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия вчера в 14:20
Политика
РФ адаптирует экономику для выполнения Парижского соглашения
В России разработают национальный план по адаптации экономики для выполнения Парижского соглашения по климату, а ткже снижения эмиссии вредных веществ в атмосферу, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.
РЕН ТВ 17:43
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21