Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФК «Динамо» объявил о выявлении коронавируса у игрока и тренера

Последний наличие вируса у себя опроверг. В то же время "Динамо" ранее официально объявило о выявлении инфекции у главы совета директоров клуба Юрия Соловьева.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Московский футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сообщил
 на официальном сайте об обнаружении коронавирусной инфекции у 21-летнего защитника Романа Евгеньева.
РБК08:48

Подробнее о событии

5 тестов на коронавирус в «Динамо» показали отклонения от нормы. У двух человек есть антитела, активная фаза – у Евгеньева

Sports.ru08:41

Футболист и представители клуба «Динамо» заболели коронавирусом

Вечерняя Москва08:55

«Динамо» сообщило о пяти «отклонениях» по итогам тестов на COVID-19. В активной фазе вирус выявлен у 21-летнего защитника

Матч ТВ08:48

Коронавирус обнаружили у футболистов московского «Динамо»

Москва 2409:48

«Динамо» — о коронавирусе в команде: «Отклонения от нормы обнаружены у пяти человек»

Sport24.ru08:33

«Динамо» подтвердило, что Евгеньев заразился коронавирусом

Soccer.ru08:24

Московское «Динамо» сообщает о пяти выявленных случаях заражения коронавирусом среди футболистов и персонала клуба - заявление

Интерфакс - Россия08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Политика

Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
149
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
227
Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
215
ЖКХ

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
29
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
445
Экономика

Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей.
Ведомости вчера в 06:24
Кино

Актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Piter.tv 08:34
7
Общество

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:16
66
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
39
Политика

Правительство готовит общенациональный план восстановления экономики

«К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике», — сказал премьер России Михаил Мишустин.
RT на русском 10:45
8
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
1,2K
Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
392
Гаджеты

Honor представила телевизор Honor X1 Smart TV

ITZine.ru 10:57
3
Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
19
Шоу-бизнес

Полина Гагарина поразила внешним видом после разрыва с мужем

Полина Гагарина никак не комментирует разрыв с мужем Дмитрием Исхаковым.
Комсомольская правда 09:30
Политика

Депутат Рады опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена о внутренних делах Украины

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал резонансные аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, экс-президент Петр Порошенко и бывшие вице-президент США Джозеф Байден и глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины.
ТАСС 08:02
46
Экономика

Путин устроил разнос по коронавирусным выплатам. Пересказываем совещание максимально коротко

Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу.
Нижний Новгород on-line 08:58
Наука

Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса

Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
Слово и Дело 11:18
10
Происшествия

СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
46
Общество

Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве

В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
1K
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 11:05
143
Общество

В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах

Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
РИА Новости 07:11
1
Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
6
Происшествия

Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску

Lenta.ru 10:14
76
Происшествия

Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске

Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью.
Вести.Ru 09:53
21
Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
295
Общество

Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей

Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 21:23
34
Армия и оружие

Индия отказалась приобретать американские истребители F-21

Командование ВВС Индии приняло решение не рассматривать возможность покупки американских F-21. Информация об этом появилась в некоторых СМИ.
Политическая Экспертиза 06:24
8
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Алексеевич Евгеньев
Российский футболист, защитник московского «Динамо» и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное