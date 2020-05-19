с чего всё началось

Последний наличие вируса у себя опроверг. В то же время "Динамо" ранее официально объявило о выявлении инфекции у главы совета директоров клуба Юрия Соловьева.

ФК «Динамо» объявил о выявлении коронавируса у игрока и тренера

Политика Лавров: «Северный поток-2» будет построен Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен. 149

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 445

Экономика Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей.

Политика Правительство готовит общенациональный план восстановления экономики «К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике», — сказал премьер России Михаил Мишустин. 8

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 1,2K

Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации. 392

Общество Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств. 19

Политика Депутат Рады опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена о внутренних делах Украины Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал резонансные аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, экс-президент Петр Порошенко и бывшие вице-президент США Джозеф Байден и глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. 46

Экономика Путин устроил разнос по коронавирусным выплатам. Пересказываем совещание максимально коротко Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу.

Наука Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая. 10

Происшествия СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа "Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. 46

Общество Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общество Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве. 1K

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь. 143

Общество В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки. 1

Происшествия Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью. 21

Здоровье В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию. 295

Общество Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей. 34