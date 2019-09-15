РПЛ

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» 15 сентября на домашнем поле примет «Крылья Советов»

Краснодар — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
12′
Александр Соболев
Магомед Сулейманов
16′
34′
Дмитрий Кабутов
Руслан Камболов
45′+2′
Кристоффер Ольссон
48′
Александр Мартынович
51′
Вандерсон Соуза
57′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
61′
61′
Дмитрий Комбаров
Антон Терехов
66′
Александр Гацкан
Ари
67′
70′
Артем Тимофеев
Пол Антон
Ари
Иван Игнатьев
70′
Урош Спайич
74′
75′
Пол Антон
80′
Дмитрий Кабутов
Деян Радоньич
Тонни Триндаде де Вильена
81′
1 фото
Как писал интернет-портал «Кубань 24», букмекеры прогнозируют победу ФК «Краснодар» над «Крыльями Советов». В матче 9-го тура чемпионата России будет задействована система видеопомощи арбитрам.
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