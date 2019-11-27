Игра состоится в 18.50 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар». Синоптики обещают на время матча малооблачную погоду с температурой воздуха около 5 градусов выше нуля. Прямую трансляцию матча «Краснодар» - «Базель» 28 ноября предложит вашему вниманию федеральный телеканал «Матч ТВ».

ФК «Краснодар» дома сыграет с «Базелем» в матче Лиги Европы

Спорт день за днем

Общество «Роскачество» оценило российские вина за 300–600 рублей за бутылку Эксперты с участием более 30 членов жюри проверили 600 образцов вин и составили рейтинг из 350 лучших в категории до 1 тыс. рублей.

Общество Меланию Трамп освистали на молодежном саммите Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.

Политика В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.

Экономика Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.

Наука Испаряется и плохо усваивается: ученые раскритиковали йодирование соли Йод имеет свойство испаряться при нарушении условий хранения (темное и сухое место, отсутствие воздействия на соль прямых солнечных лучей), помимо этого, есть потери от кулинарной и тепловой обработки.

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

Экономика Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3% С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.

Футбол Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.

Шоу-бизнес Майли Сайрус расстроила поклонников новой стрижкой Несмотря на всеобщее неодобрение, некоторые поклонники певицы сошлись во мнении, что сама звезда решила сделать новую стрижку именно такой, и что объем сильно улучшил бы внешний вид ее волос.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Авто Новый Renault Sandero Stepway появится в следующем году Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.

Здоровье В Оренбурге школы и классы закрыты на карантин по пневмонии До 28 ноября на карантин по внебольничной пневмонии закрыт лицей № 9, а также отдельные классы в некоторых школах на особом режиме посещаемости в связи с ростом числа ОРВИ.

Здоровье Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).