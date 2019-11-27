Футбол

Кубанские новостиКубанские новостиФК «Краснодар» дома сыграет с «Базелем» в матче Лиги Европы

Краснодар — Базель
завтра
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Игра состоится в 18.50 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар». Синоптики обещают на время матча малооблачную погоду с температурой воздуха около 5 градусов выше нуля. Прямую трансляцию матча «Краснодар» - «Базель» 28 ноября предложит вашему вниманию федеральный телеканал «Матч ТВ».
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