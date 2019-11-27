Футбол
Кубанские новостиФК «Краснодар» дома сыграет с «Базелем» в матче Лиги Европы
Игра состоится в 18.50 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар». Синоптики обещают на время матча малооблачную погоду с температурой воздуха около 5 градусов выше нуля. Прямую трансляцию матча «Краснодар» - «Базель» 28 ноября предложит вашему вниманию федеральный телеканал «Матч ТВ».
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Космос
Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли
Армия и оружие
Асад назвал шуткой слова Трампа о помощи Сирии в ликвидации лидера ИГ
Президент Сирии Башар Асад назвал шуткой благодарность американского лидера Дональда Трампа сирийским властям за помощь в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
Общество
«Роскачество» оценило российские вина за 300–600 рублей за бутылку
Эксперты с участием более 30 членов жюри проверили 600 образцов вин и составили рейтинг из 350 лучших в категории до 1 тыс. рублей.
Общество
Меланию Трамп освистали на молодежном саммите
Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.
Политика
В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
Политика
Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»
Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
Кино
Режиссёр новых «Ангелов Чарли» снимет «Женщину-невидимку»
Наука
Испаряется и плохо усваивается: ученые раскритиковали йодирование соли
Йод имеет свойство испаряться при нарушении условий хранения (темное и сухое место, отсутствие воздействия на соль прямых солнечных лучей), помимо этого, есть потери от кулинарной и тепловой обработки.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Авто
В России ввели ГОСТ для классических автомобилей
Экономика
Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
Футбол
Шотландия может заменить Россию на Евро-2020
В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Авто
Новый Kia Sorento впервые засняли без камуфляжа
Шпионы впервые сфотографировали новый Kia Sorento без камуфляжа, а снимок оказался в распоряжении издания KoreanCarBlog.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус расстроила поклонников новой стрижкой
Несмотря на всеобщее неодобрение, некоторые поклонники певицы сошлись во мнении, что сама звезда решила сделать новую стрижку именно такой, и что объем сильно улучшил бы внешний вид ее волос.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Авто
Новый Renault Sandero Stepway появится в следующем году
Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Гаджеты
Почти 30 смартфонов Samsung получат Android 10. Вот их список
Каждый год Samsung публикует план по выпуску новых версий Android для своих устройств.
Здоровье
В Оренбурге школы и классы закрыты на карантин по пневмонии
До 28 ноября на карантин по внебольничной пневмонии закрыт лицей № 9, а также отдельные классы в некоторых школах на особом режиме посещаемости в связи с ростом числа ОРВИ.
Спорт
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки.
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Игры
Подписчики Stadia Pro получат еще две бесплатные игры
Напомним, ранее подписчики Stadia Pro получили бесплатный доступ к таким играм, как Destiny 2: The Collection и Samurai Shodown.