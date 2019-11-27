Футбол
Кубанские новостиФК «Краснодар» дома сыграет с «Базелем» в матче Лиги Европы
Игра состоится в 18.50 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар». Синоптики обещают на время матча малооблачную погоду с температурой воздуха около 5 градусов выше нуля. Прямую трансляцию матча «Краснодар» - «Базель» 28 ноября предложит вашему вниманию федеральный телеканал «Матч ТВ».
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Хавбек «Краснодара» Фернандеш пропустит матч с «Базелем» в Лиге Европы из-за травмы
Кубанские новостивчера в 06:51
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш получил травму в матче с «Арсеналом»
Новая Кубань25 ноября в 01:59
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Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
«Нафтогаз» заявил, что «Газпром» перекроет газовый вентиль 1 января
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»
Сотрудники ФСБ, СК и МВД пресекли на территории Дагестана и Москвы деятельность одной из самых жестоких преступных групп "Шараповские".
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
Хоккей
Панарин упрочил отрыв в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди россиян
В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 20 голевых передач в 23 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды.
Единоборства
Ковалев публично вызвал Альвареса на реванш
В своем посте Ковалев попытался спровоцировать Альвареса, отметив, что его победа была нечестной, и его команда грамотно все рассчитала с датой боя.
Религия
У православных 28 ноября начинается Рождественский пост
У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Политика
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона Путину.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 64,00 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,44 рубля.
Происшествия
Экс-главу правления банка «Советский» приговорили к трём годам колонии
Бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова приговорили к трём годам колонии общего режима по обвинению в растрате более 1,7 млрд рублей.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов
Согласно проекту закона, доходы за пользование денежными средствами, размещенными на специальном счете эскроу, предлагается ежемесячно начислять дольщикам в виде процентов по средневзвешенной процентной ставке.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Армия и оружие
Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Варум призналась, что устала от брака с Агутиным
Варум и Агутин живут, работают и отдыхают вместе. Певица призналась, что из-за этого накапливается раздражительность.
Политика
Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию
Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Общество
В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT отмену с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет.
Общество
Принц Чарльз доказал, что готов стать королем
Наука
Археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет
Российские и шведские археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет.
Космос
Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
Индийская организация космических исследований (ISRO) в среду утром успешно вывела на орбиту Земли свой спутник дистанционного зондирования Cartosat-3, а также 13 коммерческих наноспутников из США, сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.
Экономика
В России стали курить больше нелегальных сигарет
Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет – и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; год назад агентство оценивало ее в 8,4%. Но в этом году Nielsen впервые включило в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.