Игра состоится в 18.50 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар». Синоптики обещают на время матча малооблачную погоду с температурой воздуха около 5 градусов выше нуля. Прямую трансляцию матча «Краснодар» - «Базель» 28 ноября предложит вашему вниманию федеральный телеканал «Матч ТВ».

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