РПЛ

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков. В составе «быков» гол забил Ари, который добил мяч в ворота после отражения пенальти голкипером соперников Игорем Акинфеевым.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Нева Спорт10:40

🐂 «Краснодар» вышел на 2-е место в РПЛ, сыграв вничью с ЦСКА. Отставание от «Зенита» – 10 очков

Sports.ru10:34

Назван лучший игрок матча «Краснодар» - ЦСКА

Soccer.ru11:26

Что на самом деле случилось с Ари в штрафной ЦСКА? Показываем эпизод, который так долго рассматривали судьи VAR

Матч ТВ16:37

В РПЛ новый скандал с судьями: Казарцев убил ЦСКА, хотя на VAR потратили больше 15 минут

Sport24.ru10:45

Как «Краснодар» разыграл ничью с ЦСКА - 1:1: все голы матча 19-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru10:44

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1, 7 декабря 2019, обзор матча РПЛ

Чемпионат10:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:16, Ашберн
Политика

Глава Минобороны ФРГ призвала учитывать отношение к России в Польше

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ при проведении своей политики необходимо учитывать отношение к России в Польше и балтийских странах.
Газета.Ru 21:35
Авто

Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями

Город+ 06:02
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Единоборства

Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером

Allboxing.ru вчера в 23:34
Политика

В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией

В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Национальная служба новостей 07:16
Происшествия

В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр

Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 13:02
Общество

Назван самый популярный напиток россиян в новогодние праздники

Самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является пиво.
Lenta.ru 21:06
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости 17:05
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 05 декабря в 01:44
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Политика

На Украине несут чушь: мнение Соловьева о конфликте в Донбассе

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Вести.Ru 21:55
Наука

Ученые установили неизвестную ранее генетическую причину рака

Международная группа ученых обнаружила неизвестный ранее аспект, влияющий на развитие раковых заболеваний в человеческом организме.
ТК Звезда вчера в 17:01
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культуромания 06:04
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС вчера в 10:11
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело 05:46
Политика

Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
RT на русском 21:06
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском 18:44
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 05:58
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре

После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
РИА Новости 11:59
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости 18:20
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК 05 декабря в 14:06
Происшествия

«Ъ» подводит итоги второй волны судебных решений по «московскому делу»

Коммерсантъ вчера в 15:29
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия 07:55
Авто

Российские конструкторы разработали вездеходы для Арктики

Учёные из Нижегородского государственного технического университета разработали модели колёсных и гусеничных вездеходов с гибридной силовой установкой для доставки грузов в Антарктиде и Арктике.
News.ru вчера в 04:06
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
РИА Новости 15:53
Политика

В КНДР прошли успешные испытания на полигоне Сохэ

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела "крайне важное испытание" на космодроме Сохэ, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 21:36
Футбол

«Тамбов» подтвердил переход Осипенко в «Ростов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что центральный защитник команды Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове».
Sport24.ru 08:21
Транспорт

РЖД ввели новый график движения поездов

РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
REGNUM 21:11
Футбол

Жозе Моуринью — о Сон Хын Мине: «Мой сын зовет его Соналдо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил эффектный гол Сон Хын Мина в матче чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). Форвард корейцев прошел через большую часть поля, обыграв по пути всех соперников и поразив ворота.
Спорт-Экспресс 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное