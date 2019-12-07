РПЛ
ODDS.ru«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в Краснодаре
|15′
Иван Обляков
|42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|46′
|58′
Алан Дзагоев
|62′
Иван Обляков
Ари
|63′
|65′
Федор Чалов
|66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
|74′
Кирилл Набабкин
|83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|83′
Ари
Маркус Берг
|87′
|87′
Никола Влашич
Яка Бийол
|90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
|90′+9′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
4
Мартынович
6
Рамирес
77
Камболов
8
Газинский
52
Вильена
10
Вандерсон
33
Берг
11
Скопинцев
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
7
Ахметов
25
Бистрович
20
Кучаев
14
Набабкин
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
До конца поединка счет на табло остался не изменился. После этой ничьей «Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА, набрав 34 пункта, переместился на третью позицию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:09, Ашберн
Единоборства
В бою Поветкина и Хантера зафиксирована ничья
Футбол
Созин: Гинер — детонатор возможной скорой отставки Егорова
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Шоу-бизнес
Галкин не пришел на премьеру автобиографического фильма Пугачевой
Перед показом картины Пугачева рассказала гостям, что в фильме есть все, что ей хотелось показать и рассказать.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Спорт
Глава ОКР: Россияне поедут на Олимпиаду, несмотря на санкции WADA
Возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не помешают россиянам принять участие в Олимпийских Играх-2020 в японском Токио.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Космос
В SpaceX показали старт корабля с «могучей» мышью на борту
Борт доставит на орбиту две тонны грузов Компания SpaceX показала на видео успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Происшествия
ДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД
Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек.
Фигурное катание
Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип
Российская фигуристка Александра Трусова в произвольной программе финале Гран-при прыгнула четверной флип, став первой спортсменкой в женском катании, которой удалось исполнить подобный прыжок.
Армия и оружие
Пуск грозящей Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео
Видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" попало в сеть.
Общество
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Кино
«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Наука
Определен режим питания для похудения
Футбол
«Валенсия» Черышева победила «Леванте» в матче Примеры
Космос
Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом
Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Происшествия
Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра «Э»
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Болельщики «Зенита» приняли решение присоединиться к акции фанатов футбольного клуба «Спартак».
Авто
В Сети появились первые фотографии Kia Seltos для России
Фотографии первых экземпляров новинки, собранных на заводе «Автотор» в Калининграде, появились в группе «Киа Рио клуб» социальной сети ВКонтакте.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Кемеровчанка Ксения Кривко стала победительницей на четырнадцатом по счету конкурсе Mrs Globe - 2020.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал совместное фото с новой возлюбленной
Актер Александр Петров впервые показал совместное фото со своей новой возлюбленной Стасей Милославской.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.