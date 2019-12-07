РПЛ

ODDS.ruODDS.ru«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в Краснодаре

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
До конца поединка счет на табло остался не изменился. После этой ничьей «Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА, набрав 34 пункта, переместился на третью позицию.
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