РПЛ

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков. В составе «быков» гол забил Ари, который добил мяч в ворота после отражения пенальти голкипером соперников Игорем Акинфеевым.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

🐂 «Краснодар» вышел на 2-е место в РПЛ, сыграв вничью с ЦСКА. Отставание от «Зенита» – 10 очков

Sports.ru10:34

«Краснодар» - ЦСКА - 1:1: Ари сравнивает счёт в матче. ВИДЕО

Sport.ru10:30

Лигочемпионский матч в Краснодаре прерывался на 15 минут. Кто виноват?

Спорт-Экспресс12:00

«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА

LiveSport.ru10:36

В РПЛ новый скандал с судьями: Казарцев убил ЦСКА, хотя на VAR потратили больше 15 минут

Sport24.ru10:45

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1, 7 декабря 2019, обзор матча РПЛ

Чемпионат10:41

«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ

МК-Спорт10:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:58, Ашберн
Политика

Адвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУ

Взгляд.ру 09:38
Происшествия

Момент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео

Lenta.ru 16:18
Футбол

Спортивный директор «Зенита»: Зимой будет два больших трансфера — Кокорин и Малком

В интервью в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» Рибалта отметил, что для «Зенита» зимнее трансферное окно будет спокойным, поскольку у команды уже собран сильный состав.
Нева Спорт 14:48
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

CyberSport.ru вчера в 05:25
Футбол

Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»

Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Российская газета 12:29
Футбол

Лацио нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии

"Лацио" продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей, а "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
РИА Новости 17:00
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
РБК 17:25
Происшествия

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
Наука

Финны сделали оптоволокно из целлюлозы

N+1 вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение

Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Kazanfirst.ru 11:20
Политика

Соловьев напомнил Украине о предупреждении Путина из-за Донбасса

Ранее, как напоминает RT, украинский президент Владимир Зеленский утвердил в рамках подготовки к встрече пять сценариев возвращения Донбасса и признался, что боится безрезультативных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
URA.Ru 17:21
Общество

Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки

Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
Интерфакс 07:45
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Киберспорт

Нейтральный предмет Third Eye просуществовал в Доте всего 12 дней

Cyber.sports.ru 02:49
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека

Три человека погибли, и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре).
ТАСС 15:06
Космос

Найдена самая массивная черная дыра во Вселенной

Астрономы обнаружили рекордно тяжелую черную дыру в центре галактики под названием Holm 15A.
МИР 24 05 декабря в 05:25
Авто

Создан вездеход для Арктики с гибридной силовой установкой

Вездеход с гибридной силовой установкой показали на форуме «Арктика: настоящее и будущее» ученые из Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Алексеева, 6 декабря сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 05:17
Наука

В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян

Российская газета 12:26
Политика

Орешкин рассказал о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко

Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости 14:20
Политика

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 11:41
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания 05 декабря в 14:30
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru вчера в 10:00
Общество

Минпросвещения предложило Минтруду повысить зарплаты учителей

Минпросвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей.
РЕН ТВ 16:55
Политика

Трамп требует от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты КНР

Сегодня Дональд Трамп заявил, что «Всемирному банку» необходимо перестать выдавать кредитные средства Китаю.
ГЛАС.RU 00:47
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:11
Кино

Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»

Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Piter.tv 04 декабря в 06:35
Армия и оружие

Сбитый турецкой ракетой пилот ЛНА захвачен террористами ПНС Ливии

Политика Сегодня 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное