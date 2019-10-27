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ФК Краснодар и Оренбург назвали стартовые составы команд в матче 14-го тура РПЛ, который пройдет на стадионе краснодарского клуба.
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«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд

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