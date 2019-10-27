РПЛ
РИА ТВОИ НовостиФК «Краснодар» и «Оренбург» назвали стартовые составы команд
ФК Краснодар и Оренбург назвали стартовые составы команд в матче 14-го тура РПЛ, который пройдет на стадионе краснодарского клуба.
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Футбол
Лионель Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире
Происшествия
Лесовоз повредил газопровод в Североуральске
Лесовоз в воскресенье вечером повредил газопровод в городе Североуральске Свердловской области, в результате без газа остались более 37 тыс. человек.
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации лидера ИГ
Лидер «Исламского государства» Абу Бакр Аль-Багдади ликвидирован, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»
Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Футбол
«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
Авто
Toyota RAV4 пятого поколения появился в России
Компания Toyota начала принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения в России в начале октября, а накануне товарные автомобили поступили в дилерские центры бренда.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова рассказала о своей победе на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами, рассказала о своем выступлении в программе, передает Sport24.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Наука
Крысы научились водить автомобили, и это помогло им снять стресс
Политика
Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Здоровье
Назван лучший полезный фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Здоровье
Симптомы рака, появляющиеся за 5 лет до болезни, названы онкологами
Общество
Врач назвала главные ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
Общество
Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.