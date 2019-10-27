РПЛ

ЮГ TimesЮГ TimesФК «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью

Краснодар — Оренбург
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
19′
Джордже Деспотович
32′
Джордже Деспотович
Мануэл Фернандеш
44′
Даниил Уткин
Маркус Берг
64′
69′
Филип Рогич
Федор Черных
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
71′
Маркус Берг
80′
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Стоцкий
82′
90′+1′
Рикарду Алвеш
Вадим Афонин
ФК «Краснодар» и «Оренбург» сыграли в матче 14-го тура РПЛ. Игра прошла 27 октября на стадионе "Краснодар" и завершилась со счетом 1:1.
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