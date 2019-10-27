РПЛ
ЮГ TimesФК «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью
|19′
Джордже Деспотович
|32′
Джордже Деспотович
Мануэл Фернандеш
|44′
Даниил Уткин
Маркус Берг
|64′
|69′
Филип Рогич
Федор Черных
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|71′
Маркус Берг
|80′
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Стоцкий
|82′
|90′+1′
Рикарду Алвеш
Вадим Афонин
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьолусон
6
Рамирес
77
Камболов
52
Вильена
33
Берг
93
Сулейманов
9
Ари
89
Стоцкий
38
Климович
12
Малых
31
Шахов
4
Радакович
13
Терехов
8
Мишкич
5
Аюпов
15
Зотов
29
Афонин
9
Деспотович
22
Черных
Оренбург
Расстановка 4‑3‑3
ФК «Краснодар» и «Оренбург» сыграли в матче 14-го тура РПЛ. Игра прошла 27 октября на стадионе "Краснодар" и завершилась со счетом 1:1.
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Обзор матча Краснодар – Оренбург 27 октября 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков
КП - Кубаньвчера в 13:57
«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью, Берг получил прямую красную карточку
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