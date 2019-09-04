Во время летнего трансферного окна - 2019 года «быки» потратили на усиление состава 30,4 миллионов евро, подписав в итоге 8 футболистов, пишет Sports.ru. Как ранее сообщали «Кубанские новости», популярный ресурс transfermarkt.de недавно обновил данные по стоимости игроков РПЛ.

ФК «Краснодар» летом 2019 года потратил на трансферы 30,4 млн евро

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