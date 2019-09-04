Во время летнего трансферного окна - 2019 года «быки» потратили на усиление состава 30,4 миллионов евро, подписав в итоге 8 футболистов, пишет Sports.ru. Как ранее сообщали «Кубанские новости», популярный ресурс transfermarkt.de недавно обновил данные по стоимости игроков РПЛ.

ФК «Краснодар» летом 2019 года потратил на трансферы 30,4 млн евро

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.

Финансы Сбербанк: решение по долгу Utair может быть найдено до конца года Переговоры по поводу долгов Utair перед Сбербанком продолжаются. К общему знаменателю авиаперевозчик и банк должны прийти до конца года.

Политика СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.

Авто Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next» «Группа ГАЗ» объявила о начале продаж долгожданной новинки – внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», которого можно считать идейным наследником легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига».

Политика Россия и Монголия подписали новый договор о дружбе Президент России Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали соглашение о межгосударственном сотрудничестве.

Происшествия В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.

Технологии В 2020 году в России могут легализовать технологию eSIM В России начали прорабатывать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт.

Происшествия Взрыв произошел на шахте в Донецке Взрыв произошел на шахте им. Скочинского в Донецке, сообщает РИА "Новости". Информация о пострадавших уточняется.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.

Происшествия Мэр Хабаровска пожаловался в полицию на мемы про себя Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил в полицию на авторов анонимного телеграм-канала, в котором публиковались мемы про него.

Политика Путин пригласил Моди посетить Парад Победы в 2020 году Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование Дня Победы в Москву в мае 2020 года.

Экономика Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны.

Происшествия Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Экономика В России на 7% выросла стоимость авиабилетов Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Футбол «Локомотив» огласил стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов.

Гаджеты Google выпустила стабильную версию Android 10 Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.

Происшествия СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции «Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».