Футбол
Кубанские новостиФК «Краснодар» летом 2019 года потратил на трансферы 30,4 млн евро
Во время летнего трансферного окна - 2019 года «быки» потратили на усиление состава 30,4 миллионов евро, подписав в итоге 8 футболистов, пишет Sports.ru. Как ранее сообщали «Кубанские новости», популярный ресурс transfermarkt.de недавно обновил данные по стоимости игроков РПЛ.
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Гендиректор «Краснодара»: «Итоги нашей трансферной кампании посмотрим в мае»
Спорт-Экспрессвчера в 23:06
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Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Финансы
Сбербанк: решение по долгу Utair может быть найдено до конца года
Переговоры по поводу долгов Utair перед Сбербанком продолжаются. К общему знаменателю авиаперевозчик и банк должны прийти до конца года.
ФедералПресс 01:28
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Авто
Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» объявила о начале продаж долгожданной новинки – внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», которого можно считать идейным наследником легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига».
110km.ru 03:46
Политика
Россия и Монголия подписали новый договор о дружбе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали соглашение о межгосударственном сотрудничестве.
Newvz.ru вчера в 04:01
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Технологии
В 2020 году в России могут легализовать технологию eSIM
В России начали прорабатывать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт.
АБН 03:24
Происшествия
Взрыв произошел на шахте в Донецке
Взрыв произошел на шахте им. Скочинского в Донецке, сообщает РИА "Новости". Информация о пострадавших уточняется.
Газета.Ru 04:53
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Происшествия
Мэр Хабаровска пожаловался в полицию на мемы про себя
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил в полицию на авторов анонимного телеграм-канала, в котором публиковались мемы про него.
Московский Комсомолец 05:01
Политика
Путин пригласил Моди посетить Парад Победы в 2020 году
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование Дня Победы в Москву в мае 2020 года.
Политическая Экспертиза 03:57
Экономика
Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
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Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны.
РИА Новости 03:35
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17
Культура
В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН»
Во вторник, 3 сентября, в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО» прошла «Встреча выпускников КВН».
Московский Комсомолец Екатеринбург 05:03
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Экономика
В России на 7% выросла стоимость авиабилетов
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RT на русском вчера в 23:23
Футбол
«Локомотив» огласил стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
«Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 04:28
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Общество
Жители России стали реже подавать милостыню
Жители России стали реже подавать милостыню.
REGNUM 04:25
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Волейбол
Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса»
Возглавляющий мужскую сборную России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера "Кузбасса", сообщается на официальном сайте кемеровской команды.
РИА Новости 01:57