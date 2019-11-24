Футбол

ЮГ TimesЮГ TimesФК «Краснодар» обыграл «Арсенал»

Арсенал (Тула) — Краснодар
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
7′
Тонни Вильена
15′
Мануэл Фернандеш
Вандерсон Соуза
16′
Александр Мартынович
25′
Сергей Петров
Виктор Альварес
25′
28′
Маркус Берг
Евгений Луценко
43′
57′
Маркус Берг
Юрий Газинский
61′
Даниил Уткин
Егор Шамов
62′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
66′
67′
Тонни Вильена
Игорь Горбатенко
Александр Ломовицкий
76′
79′
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Стоцкий
90′+3′
Иван Игнатьев
Гия Григалава
90′+5′
Матч «Арсенал» (Тула) – «Краснодар» 17-го тура РПЛ прошел сегодня в Туле, сообщает пресс-служба клуба. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу игроков «Краснодара». Счет открыл полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена.
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