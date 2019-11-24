Футбол
ЮГ TimesФК «Краснодар» обыграл «Арсенал»
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|7′
Тонни Вильена
|15′
Мануэл Фернандеш
Вандерсон Соуза
|16′
Александр Мартынович
|25′
Сергей Петров
Виктор Альварес
|25′
|28′
Маркус Берг
Евгений Луценко
|43′
|57′
Маркус Берг
Юрий Газинский
|61′
Даниил Уткин
Егор Шамов
|62′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
|66′
|67′
Тонни Вильена
Игорь Горбатенко
Александр Ломовицкий
|76′
|79′
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Стоцкий
|90′+3′
Иван Игнатьев
Гия Григалава
|90′+5′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
50
Шамов
4
Бауэр
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
71
Денисов
70
Костадинов
27
Ломовицкий
48
Луценко
22
Лесовой
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьолусон
6
Рамирес
89
Стоцкий
47
Уткин
8
Газинский
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
Матч «Арсенал» (Тула) – «Краснодар» 17-го тура РПЛ прошел сегодня в Туле, сообщает пресс-служба клуба. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу игроков «Краснодара». Счет открыл полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Происшествия
В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина
Испанские правоохранительные органы задержали подлодку, на борту которой находилось три тонны кокаина.
Политика
Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
Общество
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Политика
Временный президент Боливии Аньес подписала закон о всеобщих выборах
Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах, принятый накануне обеими палатами парламента страны, который отменяет итоги октябрьских выборов и устанавливает порядок и сроки проведения новых.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Политика
Люксембург призвал ЕС признать Палестину
«Европейский союз должен обсудить, не пора ли всем странам — членам ЕС признать Палестину как государство», — заметил Ассельборн, добавив, что таким образом Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Гаджеты
Флагманскому смартфону Xiaomi Mi Mix 3 5G увеличили объем памяти
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больший объём памяти, чем в начале выпуска.
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Спорт
Массовый завал лыжниц лишил их победы
Футбол
Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
Футбол
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника
В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
Происшествия
Механик рассказал, почему танкер возле Одессы тонул без сигнала SOS
Отсутствие на судне электричества помешало экипажу севшего на мель в Одесском заливе танкера «Делфи» подавать сигнал SOS, рассказал старший механик танкера Константин Михайленко 24 ноября в интервью украинскому интернет-изданию «Думская.net».