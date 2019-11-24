Матч «Арсенал» (Тула) – «Краснодар» 17-го тура РПЛ прошел сегодня в Туле, сообщает пресс-служба клуба. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу игроков «Краснодара». Счет открыл полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена.

Культура Умер украинский актер Давид Бабаев Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».

Политика Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.

Политика Временный президент Боливии Аньес подписала закон о всеобщих выборах Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах, принятый накануне обеими палатами парламента страны, который отменяет итоги октябрьских выборов и устанавливает порядок и сроки проведения новых.

Политика Люксембург призвал ЕС признать Палестину «Европейский союз должен обсудить, не пора ли всем странам — членам ЕС признать Палестину как государство», — заметил Ассельборн, добавив, что таким образом Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа.

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Футбол Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.