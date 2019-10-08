Футбол
Кубань 24ФК «Краснодар» отказался продавать Сулейманова «Боруссии»
По словам источника, близкого к игроку, «Боруссия» предлагала «Краснодару» за нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова более 20 млн евро.
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Источник: «Краснодар» отказался продать Сулейманова в дортмундскую «Боруссию»
Sportbox.RUвчера в 03:10
РБК: «Краснодар» летом не продал Сулейманова дортмундской «Боруссии» за 20+ млн евро
Sports.ruвчера в 03:03
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию» более чем за 20 млн евро
Sport24.ruвчера в 02:41
Источник: «Краснодар» отверг предложение «Боруссии» по Магомеду-Шапи Сулейманову
Sport.ruвчера в 03:29
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Происшествия
В Петербурге взорвалась газовая труба
Вести.Ru 00:10
Кино
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07 октября в 02:57
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
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В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Политика
СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
РИА Новости 01:35
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Здоровье
Названы продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Волга-Медиа вчера в 22:28
Армия и оружие
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Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 07 октября в 06:10
Происшествия
Российский теннисист скончался в Москве
Российский теннисист Михаил Бирюков скончался в Москве.
Нева Спорт вчера в 11:48
Общество
Экоактивисты блокируют центр Лондона, задержаны 135 человек
РИА Новости 07 октября в 09:16
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Технологии
Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram
Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.
Москва 24 вчера в 21:05
Космос
На Луне нашли город инопланетян
Утро.ru 05 октября в 21:05
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество
Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
РИА Новости вчера в 23:56
Транспорт
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту был отложен
Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020-го.
Комсомольская правда 07 октября в 13:45
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 14:40
Шоу-бизнес
У Ани Лорак заметили округлившийся живот
В сети многие начли обсуждать тот факт, что Ани Лорак может ждать второго ребенка.
ГЛАС.RU 07 октября в 11:11
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости вчера в 18:40
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Общество
Застройщики заявили Мутко о «потребительском терроризме» дольщиков
На состоявшемся 4 октября совещании с вице-премьером Виталием Мутко застройщики высказали свои предложения, как сократить число исков от дольщиков о взыскании неустоек за недостатки в квартирах.
РБК вчера в 22:00
Политика
Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву
В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК 07 октября в 11:10
Футбол
Лангле: каждый день страдаю от Месси
Чемпионат вчера в 16:23
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM вчера в 07:46
Общество
Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст
Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Политика
В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»
«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.
RT на русском 01:10