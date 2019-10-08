Футбол

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» отказался продавать Сулейманова «Боруссии»

По словам источника, близкого к игроку, «Боруссия» предлагала «Краснодару» за нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова более 20 млн евро.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Мурад Мусаев: «Официальных запросов из Дортмунда по Шапи не поступало»

Спорт-Экспрессвчера в 15:10

«Краснодар» отклонил предложение «Боруссии» о покупке Сулейманова

РБКвчера в 00:01

Источник: «Краснодар» отказался продать Сулейманова в дортмундскую «Боруссию»

Sportbox.RUвчера в 03:10

Источник: «Краснодар» отказался продать Сулейманова в дортмундскую «Боруссию»

Матч ТВвчера в 03:10

РБК: «Краснодар» летом не продал Сулейманова дортмундской «Боруссии» за 20+ млн евро

Sports.ruвчера в 03:03

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию» более чем за 20 млн евро

Sport24.ruвчера в 02:41

Источник: «Краснодар» отверг предложение «Боруссии» по Магомеду-Шапи Сулейманову

Sport.ruвчера в 03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:09, Ашберн
Происшествия

В Петербурге взорвалась газовая труба

Вести.Ru 00:10
Кино

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07 октября в 02:57
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Экономика

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия вчера в 23:23
Политика

СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна

Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
РИА Новости 01:35
Политика

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Здоровье

Названы продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Волга-Медиа вчера в 22:28
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 07 октября в 06:10
Происшествия

Российский теннисист скончался в Москве

Российский теннисист Михаил Бирюков скончался в Москве.
Нева Спорт вчера в 11:48
Общество

Экоактивисты блокируют центр Лондона, задержаны 135 человек

РИА Новости 07 октября в 09:16
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Технологии

Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram

Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.
Москва 24 вчера в 21:05
Космос

На Луне нашли город инопланетян

Утро.ru 05 октября в 21:05
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

Стендап-комик рассказал о закулисье КВН

РИА Новости вчера в 23:56
Транспорт

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту был отложен

Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020-го.
Комсомольская правда 07 октября в 13:45
Спорт

Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 14:40
Шоу-бизнес

У Ани Лорак заметили округлившийся живот

В сети многие начли обсуждать тот факт, что Ани Лорак может ждать второго ребенка.
ГЛАС.RU 07 октября в 11:11
Политика

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости вчера в 18:40
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Общество

Застройщики заявили Мутко о «потребительском терроризме» дольщиков

На состоявшемся 4 октября совещании с вице-премьером Виталием Мутко застройщики высказали свои предложения, как сократить число исков от дольщиков о взыскании неустоек за недостатки в квартирах.
РБК вчера в 22:00
Политика

Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК 07 октября в 11:10
Футбол

Лангле: каждый день страдаю от Месси

Чемпионат вчера в 16:23
Армия и оружие

Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии

Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM вчера в 07:46
Общество

Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст

Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Политика

В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»

«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.
RT на русском 01:10
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное