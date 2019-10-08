Футбол

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» отказался продавать Сулейманова «Боруссии»

По словам источника, близкого к игроку, «Боруссия» предлагала «Краснодару» за нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова более 20 млн евро.
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Мурад Мусаев: «Официальных запросов из Дортмунда по Шапи не поступало»

Спорт-Экспрессвчера в 15:10

Источник: «Краснодар» отверг предложение «Боруссии» по Магомеду-Шапи Сулейманову

Sport.ruвчера в 03:29

Источник: «Краснодар» отказался продать Сулейманова в дортмундскую «Боруссию»

Sportbox.RUвчера в 03:10

Источник: «Краснодар» отказался продать Сулейманова в дортмундскую «Боруссию»

Матч ТВвчера в 03:10

РБК: «Краснодар» летом не продал Сулейманова дортмундской «Боруссии» за 20+ млн евро

Sports.ruвчера в 03:03

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию» более чем за 20 млн евро

Sport24.ruвчера в 02:41

«Краснодар» отклонил предложение «Боруссии» о покупке Сулейманова

РБКвчера в 00:01
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Армия и оружие

В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС

В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
REGNUM вчера в 10:29
Политика

Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР

Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
Газета.Ru 06:36
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Путешествия

Российский союз туриндустрии назвал альтернативы отдыха в Турции

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о странах, в которых можно отдохнуть вместо переполненных курортов в Турции.
Газета.Ru 06:12
Шоу-бизнес

Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы

Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Ugpressa.ru 07 октября в 12:02
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику беспорядков Подкопаеву

Известия 05:41
Культура

Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа

Писатель рассказал, что узнал о такой редактуре лишь через пять лет после ее первой публикации в России от своего латышского переводчика Денса Диминша.
РБК вчера в 13:36
Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Политика

Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм

Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 05:38
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия вчера в 07:09
Гаджеты

«Яндекс» вывел на рынок мини-«Яндекс.Станцию» с управлением жестами

"Яндекс" представил очередное устройство - "Яндекс.Станцию" в формате мини со встроенным голосовым помощником "Алиса", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации.
Интерфакс 05:39
Единоборства

Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет поединок против американца Квинтона Джексона.
Lenta.ru 06:03
Общество

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Общество

ВЦИОМ: почти 10% россиян постоянно испытывают стресс

Доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% в 2010 году до 8% в 2019.
ТАСС вчера в 20:01
Общество

В Black Star прокомментировали победу над L’One в суде

Рэпер Леван Горозия (L’One) может договориться с лейблом Black Star, которому проиграл ранее в суде.
Lenta.ru 06:27
Происшествия

Подозреваемому в краже часов футболиста Ари грозит 10 лет тюрьмы

Подозреваемый в краже часов нападающего "Краснодара" Арии может быть наказан лишением свободы сроком на десять лет.
Газета.Ru 04:14
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

Astera 05:07
Гаджеты

Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android

Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Реальное время вчера в 14:30
Политика

Националисты пытаются прорваться в район отвода войск в Донбассе

РЕН ТВ 06:09
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде

Lenta.ru 06:17
Происшествия

СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках

Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие

Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией

Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.
REGNUM вчера в 23:54
Космос

Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура

Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
RT на русском 06:24
Авто

Nissan отзывает в России почти 162 тыс. автомобилей

ТАСС 05:00
Здоровье

Ребенка, родившегося в Турции, доставили в Челябинск

Накануне.Ru 00:59
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