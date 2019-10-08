Футбол
Кубань 24ФК «Краснодар» отказался продавать Сулейманова «Боруссии»
По словам источника, близкого к игроку, «Боруссия» предлагала «Краснодару» за нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова более 20 млн евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: «Краснодар» отверг предложение «Боруссии» по Магомеду-Шапи Сулейманову
Sport.ruвчера в 03:29
Источник: «Краснодар» отказался продать Сулейманова в дортмундскую «Боруссию»
Sportbox.RUвчера в 03:10
РБК: «Краснодар» летом не продал Сулейманова дортмундской «Боруссии» за 20+ млн евро
Sports.ruвчера в 03:03
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию» более чем за 20 млн евро
Sport24.ruвчера в 02:41
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Армия и оружие
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
REGNUM вчера в 10:29
Политика
Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
Газета.Ru 06:36
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативы отдыха в Турции
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о странах, в которых можно отдохнуть вместо переполненных курортов в Турции.
Газета.Ru 06:12
Шоу-бизнес
Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы
Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Ugpressa.ru 07 октября в 12:02
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Культура
Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа
Писатель рассказал, что узнал о такой редактуре лишь через пять лет после ее первой публикации в России от своего латышского переводчика Денса Диминша.
РБК вчера в 13:36
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Политика
Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм
Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 05:38
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия вчера в 07:09
Гаджеты
«Яндекс» вывел на рынок мини-«Яндекс.Станцию» с управлением жестами
"Яндекс" представил очередное устройство - "Яндекс.Станцию" в формате мини со встроенным голосовым помощником "Алиса", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации.
Интерфакс 05:39
Единоборства
Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет поединок против американца Квинтона Джексона.
Lenta.ru 06:03
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Общество
ВЦИОМ: почти 10% россиян постоянно испытывают стресс
Доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% в 2010 году до 8% в 2019.
ТАСС вчера в 20:01
Общество
В Black Star прокомментировали победу над L’One в суде
Рэпер Леван Горозия (L’One) может договориться с лейблом Black Star, которому проиграл ранее в суде.
Lenta.ru 06:27
Происшествия
Подозреваемому в краже часов футболиста Ари грозит 10 лет тюрьмы
Подозреваемый в краже часов нападающего "Краснодара" Арии может быть наказан лишением свободы сроком на десять лет.
Газета.Ru 04:14
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android
Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Реальное время вчера в 14:30
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Lenta.ru 06:17
Происшествия
СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие
Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией
Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.
REGNUM вчера в 23:54
Космос
Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура
Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
RT на русском 06:24
Здоровье
Ребенка, родившегося в Турции, доставили в Челябинск
Накануне.Ru 00:59