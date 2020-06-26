Коронавирус

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» пожелал здоровья футболистам и персоналу «Оренбурга»

ФК «Краснодар» пожелал сотрудникам и футболистам «Оренбурга» скорейшего выздоровления и возвращения в игровой ритм. Такое заявление клуб сделал на своей странице в Twitter. Ранее стало известно, что шесть футболистов «Оренбурга» заразились коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Краснодар» – «Оренбургу»: «Желаем клубу здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм»

Бомбардир.рувчера в 16:23

«Краснодар» пожелал выздоровления заразившимся COVID-19 игрокам «Оренбурга»

Газета.Ruвчера в 16:21

«Краснодар» пожелал игрокам «Оренбурга» скорейшего выздоровления

Спорт-Экспрессвчера в 13:40

«Краснодар» пожелал здоровья футболистам «Оренбурга»

Матч ТВвчера в 14:49

«Краснодар» пожелал выздоровления игрокам «Оренбурга»

Sports.ruвчера в 14:24

«Краснодар» пожелал скорейшего выздоровления футболистам и персоналу «Оренбурга»

Чемпионатвчера в 14:13

В «Краснодаре» пожелали здоровья футболистам и персоналу «Оренбурга»

RT на русскомвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
516
Космос

Астронавт NASA потерял зеркало, выходя в открытый космос с борта МКС

REGNUM 02:12
Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
44
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
11
Путешествия

«Библио-Глобус» планирует привезти в Калининград до 50 тысяч туристов

Российский туроператор "Библио-Глобус" планирует привезти в Калининградскую область в этом сезоне до 50 тысяч туристов, сообщила журналистам исполнительный директор компании Ирина Костенко.
РИА Новости вчера в 17:36
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%

Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
RT на русском 03:19
1,3K
Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
328
Шоу-бизнес

Бросивший пить Харатьян назвал причины ДТП с Ефремовым

Бросивший пить Харатьян назвал причины дорожно-транспортного происшествия с Ефремовым. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:15
28
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
5
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
567
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
3,5K
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
874
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,3K
Спорт

Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.
РБК вчера в 09:45
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
119
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
131
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru вчера в 10:44
Фигурное катание

Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020

Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
Спорт день за днем вчера в 09:46
1
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском вчера в 17:52
60
Армия и оружие

Россия перебросила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»

Дира отметил, что рассматриваемые самолеты перевозили сирийских наемников и произведенную в России систему противовоздушной обороны "Панцирь", а также оружие и боеприпасы.
Avia.pro вчера в 23:29
2
Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
230
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news вчера в 07:27
1K
Политика

МИД России назвал «незатейливым вбросом» публикацию NYT о талибах

МИД России назвал фейком информацию в публикации газеты The New York Times, в которой говорится о якобы причастности российской стороны к убийствам американских военных в Афганистане.
RT на русском 03:31
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
12
Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
57
Авто

Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в 2 столицах

Как отмечает издание Autospot.ru, в Санкт-Петербурге дороже всего обслуживание машин Skoda Karoq – придется отдать 43700 рублей.
Evo-rus.com 03:03
10
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
3,2K
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
5
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
3,2K
Космос

В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет

Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении.
РЕН ТВ 01:54
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное