Футбол
Кубань 24ФК «Краснодар» примет «Базель» в ответном матче Лиги Европы
«Краснодар» и «Базель» встретятся с журналистами и проведут предматчевые тренировки. Игра состоится 28 ноября в 18:50 на арене «черно-зеленых».
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Краснодар - Базель 28 ноября. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы
КП - Кубаньвчера в 04:02
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году
Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассекретила своего возлюбленного
Актриса Любовь Толкалина в Instagram опубликовала снимок, на котором она в обществе своего любимого мужчины.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Происшествия
Компания, перевозившая россиян в Доминикане, назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания Monumental сообщила, что авария с пострадавшими россиянами произошла из-за того, что в правую заднюю часть автобуса врезался грузовик, который ехал по встречной полосе движения.
Шоу-бизнес
Стриженова показала Носкова после инсульта
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Политика
Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
Экономика
Банк «ВТБ» снизил процентные ставки по ипотеке
С 27 ноября по 31 декабря 2019 года по сниженной ставке 8,4% банк кредитует покупателей с большим первоначальным взносом — от 50% от стоимости квартиры.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Политика
Три девушки обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах
Американского посла при Европейском союзе Гордона Сондланда обвинили в сексуальных домогательствах сразу три девушки.
Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Армия и оружие
Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии
Политика
CNN узнал о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить расходы на выплаты в бюджет НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
Здоровье
В Оренбурге школы и классы закрыты на карантин по пневмонии
До 28 ноября на карантин по внебольничной пневмонии закрыт лицей № 9, а также отдельные классы в некоторых школах на особом режиме посещаемости в связи с ростом числа ОРВИ.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Происшествия
Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.