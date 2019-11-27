Футбол

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» примет «Базель» в ответном матче Лиги Европы

Краснодар — Базель
завтра
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
«Краснодар» и «Базель» встретятся с журналистами и проведут предматчевые тренировки. Игра состоится 28 ноября в 18:50 на арене «черно-зеленых».
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ФК «Краснодар» примет «Базель» в ответном матче Лиги Европы

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