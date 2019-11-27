Футбол
Кубанские новостиФК «Краснодар» дома сыграет с «Базелем» в матче Лиги Европы
Игра состоится в 18.50 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар». Синоптики обещают на время матча малооблачную погоду с температурой воздуха около 5 градусов выше нуля. Прямую трансляцию матча «Краснодар» - «Базель» 28 ноября предложит вашему вниманию федеральный телеканал «Матч ТВ».
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ФК «Краснодар» представил развлекательную программу перед матчем с «Базелем»
Кубанские новостивчера в 09:26
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш получил травму в матче с «Арсеналом»
Новая Кубань25 ноября в 01:59
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Кино
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн рублей.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре
Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает «РИА Новости».
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Политика
«Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Единоборства
Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем года
Считанные дни остаются до главного боксерского поединка года между бойцом ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Общество
Патриотизм — последнее прибежище «Е.Н.О.Т.ов»
По версии следствия, следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР и чекисты привлекали «енотов» к оперативной работе, а последние затем еще и в качестве исполнителей преступлений.
Общество
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
Общество
В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT отмену с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет.
Политика
В Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками.
Энергетика
«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
Космос
Астрономы открыли невозможную черную дыру
Группа китайских астрономов обнаружила черную дыру, существование которой считалось абсолютно невозможным.
Происшествия
В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
Доследственная проверка проводится после гибели трех человек, в том числе двух детей, при пожаре в частном доме в иркутском поселке, сообщает ГУ МЧС региона.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гаджеты
Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.