Футбол
Кубань 24ФК «Краснодар» проведет товарищеский матч с «Ростовом»
Проход на стадион откроют в 14:00, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар». Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 ноября ФК «Краснодар» на последних минутах ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом».
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Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на обстрелы
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Политика
Стало известно, сколько жителей ЛНР получили паспорта России
В МВД ЛНР рассказали, сколько граждан Республики уже получили паспорта Российской Федерации.
Армия и оружие
На передовой в Донбассе подорвался комбриг ВСУ
Экономика
Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты
В пресс-службе Федерального казначейства изданию сообщили, что к декабрю на сайте «Электронный бюджет» должна появиться информация об исполнении расходов на нацпроекты регионов страны.
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Не «Новичок»: СМИ раскрыли причину смерти основателя «Белых касок»
Турецкие СМИ обнародовали первые результаты судмедэкспертизы тела экс-сотрудника британской разведки.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Происшествия
Адвокат доцента Соколова не исключил самооборону
Защита арестованного за убийство 24-летней Анастасии Ещенко профессора Олега Соколова не исключает, что при совершении преступления могла иметь место самооборона.
Происшествия
Глава района обматерил полицейских в Псковской области
Полиция проверит видео, на котором глава Печорского района в Псковской области Дмитрий Сопотов оскорбляет стражей порядка.
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
Армия и оружие
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск
Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.
Политика
Дмитрий Песков: Путин не принимал решений по празднику стояния на Угре
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прояснил ситуацию с празднованием стояния на реке Угре.
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
Здоровье
Терапевт из США перечислил лекарства, которые опасны для пожилых людей
Салбер считает, что ряду пенсионеров нельзя принимать некоторые препараты и перечислил шесть опасных для пожилых людей лекарств, пишет «Экономика сегодня».
Технологии
МегаФон ускоряет «Интернет вещей» в пять раз
МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Спорт
WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны
Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.