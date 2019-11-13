Футбол

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» проведет товарищеский матч с «Ростовом»

Проход на стадион откроют в 14:00, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар». Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 ноября ФК «Краснодар» на последних минутах ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром»

ФК Ростов07:32

ФК «Краснодар» проведет товарищеский матч с «Ростовом»

Кубань 2407:51

«Краснодар» и «Ростов» сообщили о проведении товарищеского матча

Sport24.ru07:55

«Краснодар» на своем стадионе проведет товарищеский матч с «Ростовом»

Юга.ру09:36

«Краснодар» проведет товарищеский матч с «Ростовом»

Кубанские новости10:19

«Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром» во время паузы РПЛ

РИА Новости07:52

«Ростов» проведет товарищескую встречу с «Краснодаром»

Советский спорт08:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:41, Вашингтон
Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на обстрелы

Rambler News Service вчера в 05:58
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Происшествия

Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Политика

Стало известно, сколько жителей ЛНР получили паспорта России

В МВД ЛНР рассказали, сколько граждан Республики уже получили паспорта Российской Федерации.
Rusvesna.su 08:06
Армия и оружие

На передовой в Донбассе подорвался комбриг ВСУ

Южный Федеральный вчера в 22:41
Экономика

Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты

В пресс-службе Федерального казначейства изданию сообщили, что к декабрю на сайте «Электронный бюджет» должна появиться информация об исполнении расходов на нацпроекты регионов страны.
Мой Брянск 05:37
Игры

Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи

Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус вчера в 05:25
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Происшествия

Не «Новичок»: СМИ раскрыли причину смерти основателя «Белых касок»

Турецкие СМИ обнародовали первые результаты судмедэкспертизы тела экс-сотрудника британской разведки.
Царьград 10:25
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча

Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Спорт-Экспресс 06:55
Общество

В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»

Актуальные Новости вчера в 05:42
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
Общество

В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
REGNUM 04:14
Общество

Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб

РБК 10:25
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 11 ноября в 13:16
Политика

В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости вчера в 19:08
Общество

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Происшествия

Адвокат доцента Соколова не исключил самооборону

Защита арестованного за убийство 24-летней Анастасии Ещенко профессора Олега Соколова не исключает, что при совершении преступления могла иметь место самооборона.
News.ru 09:55
Происшествия

Глава района обматерил полицейских в Псковской области

Полиция проверит видео, на котором глава Печорского района в Псковской области Дмитрий Сопотов оскорбляет стражей порядка.
URA.Ru 08:25
Политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Армия и оружие

В Сирии сменился командующий российской группировкой войск

Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.
BFM.ru 08:48
Политика

Дмитрий Песков: Путин не принимал решений по празднику стояния на Угре

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прояснил ситуацию с празднованием стояния на реке Угре.
Kazanfirst.ru 08:50
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Происшествия

Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
RT на русском 07:14
Здоровье

Терапевт из США перечислил лекарства, которые опасны для пожилых людей

Салбер считает, что ряду пенсионеров нельзя принимать некоторые препараты и перечислил шесть опасных для пожилых людей лекарств, пишет «Экономика сегодня».
МедиаПоток вчера в 11:30
Технологии

МегаФон ускоряет «Интернет вещей» в пять раз

МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России.
Retail & Loyalty 02:33
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 09:32
Спорт

WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны

Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
Sports.ru 08:42
Шоу-бизнес

Артист Садальский рассказал, как историк-убийца ранее пытал девушек

News.ru 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное