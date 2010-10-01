Футбол
Коммерсантъ«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон. В дальнейшем клуб не собирается комментировать это решение.
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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
Sports.ru19 сентября в 21:29
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Происшествия
Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым
Znak.com вчера в 06:05
Политика
В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе
Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.
РБК 03:00
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
В Москве открылся международный фестиваль «Круг света»
В Москве начал свою работу IX международный фестиваль «Круг света».
RT на русском вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru вчера в 05:30
Политика
Киев продаст ракетный крейсер «Украина»
Обветшавший крейсер «Украина» продадут, так как Киев не нуждается в таких больших военных кораблях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Телеканал 360° 00:11
Происшествия
Беспилотник упал в Рязанской области
Газета.Ru 04:15
Футбол
Защитник «Уфы» оценил игру Шюррле в матче 10-го утра РПЛ
Защитник "Уфы" Алексей Никитин оценил игру полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.info.
Газета.Ru 05:10
Культура
Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского
Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
РИА Новости 04:49
Политика
Путин поздравил власти Армении с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Общество
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал стоимость транзита российского газа на пять лет
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании, в 2020-2024 годы при бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской ГТС тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При бронировании 90 млрд куб. м цена транзита будет составлять $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. В «Нафтогазе» уточнили, что в 2019 году транзит российского газа обойдется в $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.
Коммерсантъ 04:03
Происшествия
Актера Павла Устинова могут отпустить под подписку о невыезде
Newstracker.ru 19 сентября в 05:29
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники-нарушители
Заявление сделано на фоне нового обострения отношений между США и Ираном после атак беспилотников на два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 04:42
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» провалили первые матчи ЛЕ
Стоит отметить, что проигрыш «Лудогорцу» стал крупнейшим в истории ЦСКА в Лиге Европы.
Inc-news.ru вчера в 07:22
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Политика
Вакарчук предпочел концерт заседанию в Раде
Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук покинул заседание для того, чтобы успеть на свой концерт в Минске.
Газета.Ru вчера в 15:51
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Оказалось, что эти вещества способны стать причиной развития более чем 100 тысяч случаев рака в одном поколении в США.
Волгоградская правда 03:15
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план удара по РФ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главкому Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригяну на его высказывания о том, что у американцев существует план для прорыва российской системы противовоздушной обороны в этом регионе, пишет РБК.
Московский Комсомолец вчера в 03:50
Экономика
Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ
Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 19 сентября в 08:47
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
Два начальника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день.
BFM.ru 05:16
Шоу-бизнес
Американская коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак
Российский телесериал «Моя прекрасная няня» является адаптацией американской версии сериала «Няня», который с успехом шел с 1993 по 1999 годы.
iReactor вчера в 05:11