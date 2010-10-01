Футбол

КоммерсантъКоммерсантъ«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон. В дальнейшем клуб не собирается комментировать это решение.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

«Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым

RT на русском01:32

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Евро-футбол.рувчера в 13:34

«Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым

Sport.ruвчера в 13:58

«Краснодар» расторг соглашение с Мамаевым

Вести.Ruвчера в 13:42

ФК «Краснодар» и Мамаев расторгли договор

Блокнот Краснодар01:09

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Спорт-Экспрессвчера в 13:28

«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»

Sports.ru19 сентября в 21:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Происшествия

Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым

Znak.com вчера в 06:05
Политика

В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе

Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.
РБК 03:00
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество

В Москве открылся международный фестиваль «Круг света»

В Москве начал свою работу IX международный фестиваль «Круг света».
RT на русском вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом

17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru вчера в 05:30
Политика

Киев продаст ракетный крейсер «Украина»

Обветшавший крейсер «Украина» продадут, так как Киев не нуждается в таких больших военных кораблях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Телеканал 360° 00:11
Происшествия

Беспилотник упал в Рязанской области

Газета.Ru 04:15
Футбол

Защитник «Уфы» оценил игру Шюррле в матче 10-го утра РПЛ

Защитник "Уфы" Алексей Никитин оценил игру полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.info.
Газета.Ru 05:10
Культура

Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
РИА Новости 04:49
Политика

Путин поздравил власти Армении с Днём независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Общество

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал стоимость транзита российского газа на пять лет

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании, в 2020-2024 годы при бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской ГТС тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При бронировании 90 млрд куб. м цена транзита будет составлять $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. В «Нафтогазе» уточнили, что в 2019 году транзит российского газа обойдется в $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.
Коммерсантъ 04:03
Происшествия

Актера Павла Устинова могут отпустить под подписку о невыезде

Newstracker.ru 19 сентября в 05:29
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать беспилотники-нарушители

Заявление сделано на фоне нового обострения отношений между США и Ираном после атак беспилотников на два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 04:42
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» провалили первые матчи ЛЕ

Стоит отметить, что проигрыш «Лудогорцу» стал крупнейшим в истории ЦСКА в Лиге Европы.
Inc-news.ru вчера в 07:22
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Армия и оружие

Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Политика

Вакарчук предпочел концерт заседанию в Раде

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук покинул заседание для того, чтобы успеть на свой концерт в Минске.
Газета.Ru вчера в 15:51
Наука

Водопроводная вода может быть причиной развития рака

Оказалось, что эти вещества способны стать причиной развития более чем 100 тысяч случаев рака в одном поколении в США.
Волгоградская правда 03:15
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Армия и оружие

Калининградский губернатор ответил генералу США на план удара по РФ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главкому Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригяну на его высказывания о том, что у американцев существует план для прорыва российской системы противовоздушной обороны в этом регионе, пишет РБК.
Московский Комсомолец вчера в 03:50
Экономика

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 19 сентября в 08:47
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Два начальника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день.
BFM.ru 05:16
Шоу-бизнес

Американская коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак

Российский телесериал «Моя прекрасная няня» является адаптацией американской версии сериала «Няня», который с успехом шел с 1993 по 1999 годы.
iReactor вчера в 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное