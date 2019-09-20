Футбол

Life.ruLife.ruФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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«Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым

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ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

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«Мы глубоко переживали»: «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

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«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым

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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»

Sports.ru19 сентября в 21:29
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В минувшем сезоне «Сент-Луис Блюз» стал обладателем Кубка Стэнли. В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3.
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В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
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«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

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Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах

Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
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Российская газета 21 сентября в 07:21
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