Футбол

Life.ruLife.ruФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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СМИ: Мамаев может продолжить карьеру в «Динамо»

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