Футбол
Life.ruФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев договаривается с «Динамо»
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