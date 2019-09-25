Футбол

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» выбыл из Кубка России

ФК "Краснодар" с минимальным счетом уступил на выезде клубу ФНЛ из Нижнего Новгорода — 1:0. Единственный гол в ворота гостей забил нападающий нижегородцев Александр Ставпец. После этой победы «Нижний Новгород» второй раз подряд проходит в 1/8 финала Кубка России.
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