Футбол

Дербент-порталДербент-порталФК «Махачкала» одержал победу над новокубанским «Биологом»

Заключительный тур осенней части сезона ФК «Махачкала» провел на своем поле против «Биолога». Хозяева победили со счетом 2:1. В матче 18-го тура ПФЛ зоны Юг ФК «Махачкала» одержал победу над новокубанским «Биологом».В первом тайме на 13-й минуте счет открыл Исаев.
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ФК «Махачкала» одержал победу над новокубанским «Биологом»

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