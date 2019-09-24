Футбол
Info-RMФК «Мордовия» примет «Ростов» в рамках Кубка России
В Саранске в среду, 25 сентября, состоится матч 1/16 розыгрыша Олимп - Кубка России по футболу. Футбольный клуб «Мордовия» примет ФК «Ростов». Встреча пройдет на искусственном поле стадиона «Старт» и начнется в 18 часов 30 минут.
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Матч «Мордовия» – «Ростов» пройдет на стадионе «Старт». Гости хотели сыграть на «Мордовия Арене»
Sports.ru23 сентября в 06:25
Мордовия – Ростов 25 сентября 2019: прямая трансляция матча Кубка России по футболу
КП - Самаравчера в 21:12
Матч между «Мордовией» и «Ростовом» пройдет на стадионе «Старт», как и планировалось
ТАСС23 сентября в 06:01
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