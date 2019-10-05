Футбол
Newsroom24ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3
ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3. Информация об этом есть на сайте футбольного клуба. Игра прошла в Нижнем Новгороде 5 октября.
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Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Политика
Трамп заявил, что не хотел говорить с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не хотел проводить телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, а согласился сделать звонок исключительно по просьбе министра энергетики Рика Перри.
РЕН ТВ 18:50
Армия и оружие
СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости 16:47
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Кино
Федор Бондарчук привел на презентацию «Вторжения» внучек
Вокруг ТВ 15:30
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября
Общий фон недели с 7 по 13 октября будет связан с постоянной сменой настроений, планов и выводов.
Пятый канал 10:00
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру 14:14
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Хоккей
Умер 29-летний хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян
Хоккеист новосибирской "Сибири" Самвел Мнацян, проходивший лечившийся от рака, скончался на 30-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 18:34
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Общество
ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»
ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
REGNUM 03 октября в 03:33
Здоровье
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия 19:05
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Футбол
Реал — Гранада 4:2
Спорт-Экспресс 11:53
Общество
Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись
Интрига разъяснилась: накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале, обнявшись, на красную дорожку вышли вместе 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и прославленный американский режиссер – 50-летний Даррен Аронофски.
Вести.Ru вчера в 08:04
Армия и оружие
National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики
Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
РИА Новости 19:47
Кино
Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel
Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».
Телеканал 360° 14:32
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Наука
Редактирование генов придало мухам ядовитость бабочек
Ученые провели ряд экспериментов, в том числе с мухами-дрозофилами, заменив состав их аминокислот с учетом генома Данаида монарх.
МедиаПоток 03 октября в 06:32
Политика
Сатановский рассказал о правильном ответе грубым и невоспитанным США
Что и предопределяет стиль общения с ними. Как с глупым, своевольным, капризным, грубым и невоспитанным ребенком.
ФАН 07:29
Здоровье
Медиков, уходящих из НИИ им. Блохина, могут не взять в госучреждения
Радио Комсомольская правда вчера в 10:18
Политика
Новак допустил строительство газопровода из Крыма в Европу
Министр энергетики Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается.
Взгляд.ру 08:58
Наука
«Рождение» вирусов впервые записали на видео
Naked Science 14:28