Футбол

Newsroom24Newsroom24ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3

ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3. Информация об этом есть на сайте футбольного клуба. Игра прошла в Нижнем Новгороде 5 октября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3

Newsroom2411:38

ФК «Нижний Новгород» уступил «Енисею» в домашнем матче

Время Н11:03

«Енисей» вырвал победу у «Нижнего Новгорода», «Чертаново» и «Спартак-2» сыграли вничью

Спорт-Экспресс10:07

Автогол помог «Енисею» обыграть «Нижний Новгород», «Спартак-2» упустил победу над «Чертаново»

Sportbox.RU10:05

«Спартак-2» упустил победу над «Чертаново», команда не выигрывает уже 7 матчей

Чемпионат10:22

«Енисей» обыграл «Нижний Новгород», «Спартак-2» сыграл вничью с «Чертаново»

Sport24.ru10:00

ФК «Нижний Новгород» уступил «Енисею»

ГТРК Нижний Новгород10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Происшествия

Красноярские школьники вставили снимок учителя в порноролик

Московский Комсомолец вчера в 03:00
Политика

Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении

Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
ИА Новороссия вчера в 09:45
Кино

Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Технологии

Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»

Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».
News.ru 03 октября в 20:48
Наука

Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету

Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль вчера в 16:10
Происшествия

Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

РБК вчера в 12:13
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Происшествия

В утреннем ДТП на трассе «Таврида» погибли два человека

В Белогорском районе сегодня, 4 октября, произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.
Krym.News вчера в 02:39
Хоккей

«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»

«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru 13:10
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru вчера в 10:59
Политика

Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе

Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может.
РИА Новости 09:33
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС 08:33
Культура

Первый канал поменял правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал решил поменять правила голосования в шоу «Голос», пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 15:12
Экономика

Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Политика

Тегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик

Известия 10:57
Футбол

«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Шоу-бизнес

Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии

Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости 08:53
Волейбол

Российские волейболисты впервые уступили на Кубке мира

Ротация успеха не принесла - уступили на тай-брейке. Это первое поражение нашей команды в трех стартовых матчах в Японии.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями

На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Фигурное катание

Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии

Газета.Ru 03:00
Происшествия

Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов

Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Армия и оружие

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

Известия 08:10
Футбол

Дебютный гол Азара помог «Реалу» переиграть «Гранаду»

Газета.Ru 11:59
Общество

Гуф извинился за слова о кавказских женщинах

Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за слова в адрес кавказских женщин в интервью Ксении Собчак.
Газета.Ru 07:25
Политика

Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
RT на русском 13:06
Происшествия

На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Политика

В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Хоккей

«Сибирь»: «Мнацян находится в тяжелом состоянии»

Sports.ru 12:20
Энергетика

Новак считает нерентабельными нефтегазовые проекты в Арктике

Развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным.
News.ru 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное