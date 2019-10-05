Футбол
Newsroom24ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3
ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3. Информация об этом есть на сайте футбольного клуба. Игра прошла в Нижнем Новгороде 5 октября.
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Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета 00:50
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Газета.Ru 14:45
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Авто
Hyundai Creta научилась заводиться со смартфона
Для начала Auto Link появится только на спецверсии Hyundai Creta Rock Edition, которую выпустят тиражом три тысячи экземпляров.
Народные новости 03 октября в 20:17
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия вчера в 09:17
Гаджеты
Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA
Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra 09:18
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии
Турецкие военные готовы начать операцию на севере Сирии, к востоку от Евфрата, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 04:27
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 03 октября в 07:27
Космос
NASA испытает свой первый электрический самолет
BitCryptoNews вчера в 10:15
Фигурное катание
Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе
Рязанка Александра Трусова помогла команде Европы одержать победу на Japan Open.
Московский Комсомолец 05:53
Гаджеты
Рассекречены стартовые цены. Pixel 4 и Pixel 4 XL оказались намного дешевле ожидаемого
Ранее сообщалось, что цены на Pixel 4 и Pixel 4 XL стартуют от 820 и 1127 евро, соответственно.
iXBT.com 12:57
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Футбол
СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»
Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
РБК 15:01
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес»
Евро-футбол.ру 14:30
Происшествия
В Испании полицейские арестовали спасших их наркоторговцев
В Испании наркоторговцы спасли троих тонущих полицейских, оказавшихся за бортом во время погони.
BFM.ru 07:49
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru вчера в 07:50
Общество
Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей
В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь вчера в 15:41
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 13:55
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
SpeedMe 03 октября в 01:59
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05