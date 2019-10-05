Футбол
Newsroom24ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3
ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3. Информация об этом есть на сайте футбольного клуба. Игра прошла в Нижнем Новгороде 5 октября.
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Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов отправлен в отставку после поражения команды от "Оренбурга", ставшего для бело-голубых четвертым подряд.
Газета.Ru 11:36
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
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Disney снимет ремейк «Инспектора Гаджета»
Life.ru 06:44
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Фигурное катание
Трусова и Загитова помогли команде Европы выиграть Japan Open
Команда Европы одержала победу на турнире по фигурному катанию Japan Open, который завершился в Сайтаме. Победители набрали 614,73 балла.
Газета.Ru 03:14
Авто
Эксперт назвал низкими перспективы Ravon на российском рынке
Марка Ravon, наследница некогда популярной в РФ Daewoo, возвращается на российский рынок после почти 1,5-годовалого перерыва, но автоэксперты не считают это возвращение удачным.
iReactor 11:49
Музыка
На концерте Ольги Бузовой в Новокузнецке произошла давка
Беспорядки произошли перед началом концерта возле цирка.
Говорит Москва вчера в 05:24
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Армия и оружие
Турция заявила о готовности начать военную операцию в Сирии
4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам.
Известия 07:02
Политика
В Польше украинца заставили извиняться за Бандеру на русском языке
Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал о том, как украинца заставили извиняться в Польше за красно-черный флаг.
РЕН ТВ 08:50
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Политика
Медведев ответил на вопрос о вероятности возвращения военных на Кубу
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, можно ли снова разместить военный контингент на Кубе, как это было во времена Советского Союза.
Аргументы и Факты 12:05
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Армия и оружие
Армии ДНР и ЛНР: Украина саботирует разведение войск
Украинская армия активизировала провокации с целью сорвать мирный процесс и обвинить в этом силы Донецкой и Луганской Народных Республик, заявили представители армий ДНР и ЛНР 5 октября журналистам.
Красная весна 11:34
Политика
В Станице Луганской открыли обходной мост
4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская».
КП - Донецк 06:23
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00