Футбол

Newsroom24Newsroom24ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3

ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3. Информация об этом есть на сайте футбольного клуба. Игра прошла в Нижнем Новгороде 5 октября.
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ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3

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