ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3. Информация об этом есть на сайте футбольного клуба. Игра прошла в Нижнем Новгороде 5 октября.

Футбол «Динамо» отправило Хохлова в отставку Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов отправлен в отставку после поражения команды от "Оренбурга", ставшего для бело-голубых четвертым подряд.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Здоровье Названы восемь омолаживающих продуктов Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.

Футбол «Спартак» обретет тренера в понедельник Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Шоу-бизнес Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Фигурное катание Трусова и Загитова помогли команде Европы выиграть Japan Open Команда Европы одержала победу на турнире по фигурному катанию Japan Open, который завершился в Сайтаме. Победители набрали 614,73 балла.

Авто Эксперт назвал низкими перспективы Ravon на российском рынке Марка Ravon, наследница некогда популярной в РФ Daewoo, возвращается на российский рынок после почти 1,5-годовалого перерыва, но автоэксперты не считают это возвращение удачным.

Армия и оружие Турция заявила о готовности начать военную операцию в Сирии 4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам.

Политика В Польше украинца заставили извиняться за Бандеру на русском языке Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал о том, как украинца заставили извиняться в Польше за красно-черный флаг.

Политика Медведев ответил на вопрос о вероятности возвращения военных на Кубу Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, можно ли снова разместить военный контингент на Кубе, как это было во времена Советского Союза.

Политика Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.

Армия и оружие Армии ДНР и ЛНР: Украина саботирует разведение войск Украинская армия активизировала провокации с целью сорвать мирный процесс и обвинить в этом силы Донецкой и Луганской Народных Республик, заявили представители армий ДНР и ЛНР 5 октября журналистам.

Политика В Станице Луганской открыли обходной мост 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская».