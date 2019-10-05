Футбол
Newsroom24ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3
ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» 1:3. Информация об этом есть на сайте футбольного клуба. Игра прошла в Нижнем Новгороде 5 октября.
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Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь вчера в 15:41
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о приватном разговоре с Роналду
Невские Новости 12:47
Авто
Audi разработает новое четырехдверное электрическое купе
Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.
32CARS.ru вчера в 07:14
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.
Туапсинские вести 02 октября в 15:38
Политика
В Голландии требуют изучить роль Украины в крушении MH17
Москва 24 02 октября в 03:56
Политика
В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Шоу-бизнес
Певица Сиа сообщила о своем заболевании
Газета.Ru 03:06
Политика
МИД Ирана не подтвердил скорое освобождение Юлии Юзик
Иранский МИД не подтверждает сведения об освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
Вести.Ru 07:54
Футбол
Каррера, Бердыев и Кононов не входят в шорт-лист «Динамо»
Как сообщается, ни Олег Кононов, ни Массимо Каррера, ни Курбан Бердыев не представляют интереса для руководства клуба: их нет в шорт-листе претендентов.
Metaratings 16:45
Политика
ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
Известия 18:21
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости 06:41
Политика
Россия назвала новое условие для «нормандской встречи»
Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.
Новостной фронт 14:15
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру 14:14
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Экономика
Основатели компании электронных сигарет Juul утратили статус миллиардеров
Основатели компании-производителя электронных сигарет Juul Адам Боуэн и Джеймс Монсиз утратили статус миллиардеров, сообщил Forbes .
Коммерсантъ 09:43
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Экономика
В Азербайджане заявили о росте товарооборота с РФ до 3 млрд долларов
В Азербайджане ожидают рост товарооборота с Россией.
РЕН ТВ 17:32
Политика
Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете
Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Новостной фронт 05:18
Футбол
Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России
Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
Sportbox.RU 17:21
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru вчера в 04:50
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Шоу-бизнес
Старшая дочь Эммануила Виторгана Ксения Румянцева не общается с отцом
Оказалось, что на самом деле отношения в семье Эммануила Гедеоновича оставляют желать лучшего, ведь самая старшая дочь не общается с родителем.
OAnews 09:09
Армия и оружие
Китай на пути к собственной версии финской войны
REGNUM вчера в 08:54
Политика
Новак озвучил цену на транзит газа через Украину
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.
Политическая Экспертиза 01:16