Футбол
Московский Комсомолец Нижний НовгородФК «Нижний Новгород» уволил Черышева с поста главного тренера
Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев отправлен в отставку.
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Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Lenta.ru вчера в 19:26
Общество
Меган Маркл прибыла на мероприятие в старой одежде
Меган Маркл прибыла на церемонию награждения WellChild Awards, посвященную детям с тяжелыми заболеваниями, в старой одежде.
Вечерняя Москва вчера в 05:07
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
После изнасилования новгородской журналистки возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по части первой статьи "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.
Колмово.ру вчера в 11:38
Космос
Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
ТАСС 15 октября в 19:22
Происшествия
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу из-за «домашки»
Ученица четвертого класса школы №2 Поронайска оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Политика
Путин и Эрдоган обсудили операцию Турции в Сирии
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили необходимость предотвращения конфликтов между войсками Турции и вооруженными силами Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
ФАН 15 октября в 16:10
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила фанатов новым имиджем
Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram свежую фотографию, порадовав фанатов новым имиджем.
Актуальные Новости 01:13
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 595 боевиков в ходе операции в Сирии
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
РИА Новости 15 октября в 01:30
Армия и оружие
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Гаджеты
Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС
Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.
Rambler News Service вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Авто
В сентябре продажи электрокаров России выросли в 3 раза
Продажи в сентябре 2019 года выросли в три раза, по сравнению с сентябрем 2018 года. В том году было продано всего 8 таких автомобилей.
Тавто.Ру 03:45
Здоровье
Один из частных детсадов Читы попросил родителей скрывать заболеваемость детей
«Руководство частного детского сада стремится убедить родителей в том, чтобы они скрывали от врачей факт посещения ребенком учреждения, в случае, если ребёнок заболеет энтеровирусной или острой кишечной инфекцией», - сообщили в Роспотребнадзоре.
Zab.RU 03:35
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Гаджеты
Ватикан представил «умные» четки с крестом
Фото с сайта erosary.clicktoprayerosary.org Новинка состоит из десяти бусин, выполненных из гематита и черного агата, а также креста, в который встроен датчик, собирающий данные о здоровье владельца.
KM.ru 04:04
Политика
Трамп считает Пелоси «очень больным человеком»
Президент США Дональд Трамп подверг сомнению психическое здоровье спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Инфорос 03:48
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Общество
Telegram отложил запуск криптовалюты
Компания Telegram Group Inc. заявила о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов.
Lenta.ru 03:59
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
Происшествия
Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»
Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Общество
В России признали недостижимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах предложено скорректировать до реалистичных значений.
Lenta.ru 04:06
Общество
Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД
"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
РИА Новости 02:14
Происшествия
В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
REGNUM 03:47