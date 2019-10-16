Футбол

Московский Комсомолец Нижний НовгородМосковский Комсомолец Нижний НовгородФК «Нижний Новгород» уволил Черышева с поста главного тренера

Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев отправлен в отставку.
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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили необходимость предотвращения конфликтов между войсками Турции и вооруженными силами Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
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Дмитрий Черышев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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