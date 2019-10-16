Как и анонсировал matchtv.ru, «Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера команды Дмитрия Черышева. Это решение принято губернатором области. Официально о нем, видимо, будет объявлено в среду.

«Нижний Новгород» отправил Черышева в отставку и выбрал нового тренера

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