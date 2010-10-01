Футбол

ГТРК Нижний НовгородГТРК Нижний НовгородФК «Нижний Новгород» встретится с «Енисеем» на домашнем поле

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Развлекательная программа от роботов из проекта RoboRoboShow.
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Шоу-бизнес

В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной

Телепрограмма вчера в 16:11
Происшествия

Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»

Российская газета 10:18
Экономика

Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов

Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
Газета.Ru 08:52
Армия и оружие

В США высоко оценили новейшие российские самолёты Су-35С

Американский интернет-журнал The National Interest высоко оценил новейшую модель самолётов СУ-35С — по мнению его экспертов, это один из лучших экземпляров на службе Военно-космических сил РФ.
Life.ru вчера в 22:30
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

РИА Новости 07:28
Политика

Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия вчера в 17:14
Авто

Эксперты назвали самые надежные моторы бюджетных автомобилей

Эксперты портала «SpeedMe», изучили мнения владельцев и специалистов СТО и составили рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями.
Тарантас Ньюс 05:44
Экономика

В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу

Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.
РБК 10:45
Политика

Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 03 октября в 04:58
Политика

Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
WMJ.ru вчера в 17:29
Футбол

«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Политика

В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Армия и оружие

В Сети высмеяли созданный на деньги США украинский катер

Интернет-пользователи иронично прокомментировали сообщения о новом бронетанкере проекта «Гюрза-М», созданном для ВМС Украины.
ФАН 10:15
Фигурное катание

Российские фигуристки помогли сборной Европы выиграть Japan Open

Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова в составе сборной Европы стали победительницами прошедшего в Сайтаме турнира Japan Open.
RT на русском 10:07
Политика

Медведев провел встречу с Раулем Кастро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 03 октября в 17:30
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

NewInform 09:08
Политика

Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Футбол

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Футбол

Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов

Pravda.Ru вчера в 07:50
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Общество

Гуф извинился за оскорбление чеченок

РИА Новости 08:04
Хоккей

ХК «Сибирь» опроверг сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна

Известия 10:20
Гаджеты

Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA

Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra 09:18
Армия и оружие

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии

РИА Новости 04:27
Происшествия

Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК вчера в 12:13
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