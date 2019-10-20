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АиФ ОренбургФК «Оренбург» принимает на своем поле ФК «Крылья Советов»
20 октября на стадионе «Ростоши» в Оренбурге состоится матчи принципиальных соперников – футбольных клубов «Оренбург» и «Крылья Советов». У оренбуржцев 14 очков после 12 встреч и 8 место в турнирной таблице российской премьер-лиги.
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ФК «Оренбург» попробует ощипать «Крылья Советов»: спортафиша на 19-20 октября
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